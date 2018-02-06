營建案入帳挹注 佳穎1月營收6.69億元再創新高

車用端子大廠佳穎 (3310-TW) 今 (6) 日公布 1 月營收 6.69 億元，再創單月歷史新高，月增 17.54%，年增 6.39 倍，再創單月歷史新高。

佳穎指出，車用暨零組件部門 1 月營收為 1.03 億元，年增 14.37%，係因核心技術及機器設備擴充，由佳穎接單，昆山晉碁生產，合併綜效發揮所致；營建部門，則受惠與亞昕國際 (5213-TW) 合建的星空樹及晴空樹兩大建案陸續完工交屋認列，而挹注營收。

佳穎車用暨零組件部門 1 月營收年增 14.37%，為提升生產良率及技術品質，歷經一年的訓練與調整，於去年底完成第一階段之核心技術提升與擴充，接獲韓國現代車廠的車用雷射點焊端子，應用於汽車的氧傳感器，以及德國 BMW 車廠安全帶扣環感應元件，加上併購晉碁後，昆山廠可就近生產出貨，提高本公司對客戶如國際汽車零組件大廠 BOSCH 及 TE 的服務及交貨品質。

佳穎在去年底擴大投資機器設備，目前在手仍有數個複合式雷射模待開發，可望帶動車用雷射點焊端子需求成長。

法人預估，佳穎在加計營建事業及沖壓件部門營收可望上看 30 億元。依此預估，佳穎今年營收將較 2017 年成長逾 88%。

同時，佳穎在中國大陸江蘇昆山的廠房仍有多餘廠房及設備，總經理朱理華指出，該公司正評估與汽車接器廠成立合資公司，並運用昆山廠的廠房及設備生產，進一步搶攻中國大陸汽車連接器市場。