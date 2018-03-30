美元保單火紅 人生3種階段選擇各不同

金管會統計最新外幣保單銷售情況，美元保單新契約去 (2017) 年賣了 145.93 億美元，創歷年新高，美元保單火紅程度可見一斑。但是美元保單分為很多種，如何選擇適合自己的保單成為學問，元大人壽建議，人生 3 種階段：30-55 歲世代、55 歲後熟齡世代與高資產客群，分別可以有不同的規劃。

元大人壽表示，美元保單去年一路夯到今年，且受美國聯準會上週再度宣布升息，且今年預期還會升息 3 次，及新台幣匯率走強趨勢影響，預估今年美元保單將持續受到民眾青睞。

元大人壽指出，由於美元利率變動型保單在增值回饋分享金，選擇購買增額繳清保險金額的情形下，具有保額遞增的特性、壽險保障不縮水、還可對抗通膨、並可分散持有單一幣別風險、有效達到多元幣別資產配置的效果及享有費率相對便宜的優點，因此適合保戶做為保險保障與財務規劃的金融工具。

元大人壽建議，民眾可先依照自己的年齡與每年繳保費的資金預算，先選擇繳費期間長短美元利變壽險保單，再根據財務規劃的需求，選擇具有生存保險金的「還本型」、保險金額會增值的「增額型」或「還本與增額兼具型」的美元利變壽險保單來做為選擇投保的參考；並可依人生 3 大階段的不同需求來進行規劃：

30~55 歲世代

此族群正處於事業打拼期，因此建議在這時期讓財富與事業同時增長，可選擇 6~8 年繳的美元利率變動型商品做為長期財務規劃工具，並減低繳交保費壓力。

55 歲後熟齡世代

而若是 55 歲以後的熟齡世代，則應把握退休前的職涯黃金期，建議可考慮選擇繳費年期 6 年以下的美元利變型保單作為保險保障與財務規劃的金融工具。

高資產客群

元大人壽指出，台灣老年化、少子化帶來的衝擊愈來愈明顯，年輕人資產累積速度也不如上一代，面對未來資產分布呈現不均與不足，高資產族群重視的是財富能否順利傳承，因此許多父母希望兒女能在生活獲得完善保障。因此，長年期繳的增額美元利率變動型保單，即可滿足高資產族群保戶的需求。



元大人壽提醒，無論何種外幣保單，民眾在選購時，除了考量利率與增額效果外，更應以自身的需求與財務狀況進行評估與規劃，並詳閱內容條文，建議一定要自己做功課並且多詢問，了解商品內容、給付相關規範、注意事項及相關警語，同時結合附加費用利率進行評估，才能保障自身權益。

而看準市場的需求，元大人壽也特別針對不同屬性的保戶，特別設計了一系列繳費年期 2 年期至 20 年期不同類型的美元利率變動型終身壽險保單，並與元大銀行、元大證券旗下的元大保經共同合作推廣美元保單