〈台幣戰29元關卡〉美元保單怎麼挑 專家教你3步驟聰明選

新台幣走強，美元保單買氣持續延燒，美元保單該怎麼挑，壽險業者建議可從三步驟著手，首先依據年齡及風險承受度，選擇購買利率變動險或投資型變額險；再來選擇壽險平台或年金平台；最後決定繳費方式，例如定期定額、彈性繳或躉繳等。

第一金人壽總經理林元輝表示，新台幣升至 2 開頭，若現有理財工具中沒有外幣類型，美元保單是一個好選擇，能搶在美元低檔之良好時機進場，且享有美元保單保費較低且貨幣流動性佳優勢。

至於該怎麼選擇美元保單，第一金人壽建議，首先，民眾可以先從美元保單兩類別，包括利率變動險和投資型變額險，做第一步的篩選。簡單來說，利率變動險較為保守，主要依保險公司每月的宣告利率計算利息，而投資型變額險會因投資市場波動而起伏的影響較大。

因此，民眾可依著自己的年齡與投資風險的承受度來做選擇，例如 30 歲左右的民眾因為離退休尚遠，投資年期還很長，可以選擇投資型變額險以穩健的投資標的獲得較好的報酬，即將退休或已退休的人士，則可選擇相對保守的利率變動型商品。

再者，決定保單類別後，接下來選擇壽險平台或是年金平台。若是既有的保障規劃中壽險的部位仍有不足，則可以選擇壽險平台提高身故保險金額，像是 30 至 45 歲的三明治族群便較適合壽險平台；若壽險保額已足夠，或是已過了經濟負擔大的民眾，不需要扣除保險成本的年金平台會是較佳的選擇。

最後，對民眾來說選擇美元保單的另一項重點還在於繳費方式，很多民眾以為買了保單就是 10 年、20 年長久的負擔，其實這種以理財為前提的美元保單，多有定期定額、彈性繳及躉繳三種繳別。

舉例來說，30 歲以下的年輕族群可以選擇定期定額繳別的投資型變額險，固定將部分薪水以美元幣別長期累積於帳戶中，也可以隨著薪水的調升，以契約變更的方式調高保費，讓資產累積的更加有效快速。

若是處於經濟壓力較重的 30 至 45 歲世代，建議以彈性繳的方式投入投資型變額險，在經濟有餘力，例如年終獎金發放時投入；如果屬於已累積退休金的熟齡族群，可以趁新台幣匯率仍居優勢時換取美金，並使用躉繳方式投入利率變動險，有機會讓退休的準備更加充足。

林元輝提醒，匯兌風險為投保外幣保單之重要考量，若保單滿期或欲贖回帳戶金額時的匯率不理想，不妨再等等，或是將滿期金放在美元帳戶中，等匯率較好時再兌換，才不會到頭來資產不進反退。