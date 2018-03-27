保單留意兩要點 短期繳不起保費 可善用保費自動墊繳

台灣人愛買保單，國人平均一人有 2.5 張以上壽險保單，壽險滲透率甚至高居全球第一名，壽險業者建議，民眾在管理保單上應留意兩要點，包括：定期檢視保單付款方式是否調整、留存於保險公司的通訊錄是否正確等，若擔心短期因經濟狀況未能準時繳納保費，則可善用保險費自動墊繳服務。

第一金人壽總經理林元輝表示，民眾買保單填寫要保書時，可留意要保書中對自身有利的選項，例如要保書中「保險費自動墊繳」的同意選項。

保險費自動墊繳指的是，保費未能如期繳納時的自動墊繳機制，當保戶因經濟狀況或疏忽未能如期繳納保費，在未繳費情況超過保險公司給予的寬限期時，若保戶有同意保險費自動墊繳，保險公司會利用保單價值準備金，自動幫保戶代墊當期保險費，不過，保單需為終身壽險等能累積保單價值準備金的險種。

值得留意的是，林元輝認為，民眾應將自動墊繳視為維持保單效力的暫時性做法，畢竟自動墊繳需另計算利息費用，且保險公司僅能就保單價值準備金的額度內墊付保險費，即代墊費用如果超過保單價值準備金，保單仍會停效。

林元輝進一步說明，自動墊繳功能提供保戶多一層保障，因為當保戶超出寬限期仍未繳費，保險契約即會停效，便會影響理賠權利，若啟動了保險費自動墊繳功能，由保險公司墊付該筆保險費，就可以暫時確保保險契約有效。

舉例來說，小王投保 100 萬元還本意外險，且累積約 10 萬元的保單價值準備金，但因經濟出了狀況而停止繳費，且發生一場車禍意外身故，若小王當初沒有勾選同意自動墊繳，只能領回約 10 萬元的保單價值準備金；反之，若小王投保時勾選了同意保單自動墊繳，保單在墊繳的情況下繼續有效，其受益人可依條款領取 100 萬元扣除返還墊繳金與利息的理賠金。

整體來看，民眾買了保單之後，應採較積極保單管理方式，定期檢視保單付款方式是否需調整，例如扣款帳戶存款額度是否足夠、信用卡是否有效；另外也需注意留存於保險公司的通訊資料是否正確，以免一時疏忽或漏接資訊，讓保單失去了保障的效用。