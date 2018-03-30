〈富邦投資展望〉羅瑋：小心5、6月全球金融市場震盪 新興市場通膨預期增溫

時序進入第二季，富邦金控 (2881-TW) 首席經濟學家羅瑋表示，5、6 月時全球金融市場可能因為歐美央行貨幣政策調整而出現較大波動，且目前新興市場通膨開始增溫，下半年小心新興市場股債波動放大，投資人可藉期貨市場做避險因應。

羅瑋表示，由於全球貿易量穩定增加，新興市場與先進市場經濟呈現難得的同步成長，全球經濟情勢相當穩定。在經濟基本面及企業營收獲利增加雙重支持下，加上市場資金相當豐沛，全球股市仍有一波榮景，但 5、6 月時全球金融市場可能因為歐美央行預告貨幣政策調整方向而出現較大波動。

羅瑋指出，國際油價走勢是一個不確定的干擾因素，但投資人不必過度擔憂油價失序上漲造成通膨飆升，因為美國石油產量已超過 2015 年最高峰，且仍會持續增加，很可能今年年底或明年初正式超越沙烏地阿拉伯，成為全球石油產量最大的國家，而供給增加將抑制油價飆漲。

此外，目前新興市場通膨預期開始增溫，下半年若是通膨數據超出預期的話，新興市場股債市波動會開始放大，投資人可以利用期貨商品進行避險，以避免不必要的損失。

羅瑋表示，目前市場關注的焦點有兩個，第一、隨著經濟好轉，主要央行貨幣政策緩步收緊。在升息循環初期，央行升息並不會造成股市下跌，不需要過度擔心，要等到升息循環中末期，央行升息推高資金成本，進而影響到企業獲利才會造成股市下跌風險。

羅瑋提醒，現階段投資人需要留意的是 Fed 縮表進度、ECB 及 BOJ 政策調整，因為流動性縮減，會造成股市失去上漲動力。

關於升息問題，羅瑋表示，後續觀察重點在於，6 月聯準會委員利率預測點陣圖是否會揭露 Fed 今年將升息四次，以及 ECB 是否會公布 9 月底 QE 政策到期後之未來政策動向。

第二、川普經貿政策，繼洗衣機及太陽能板之後，美國宣佈對進口的鋼鐵及鋁製品課徵懲罰性關稅，市場擔心後續是否有其他商品也將被課徵關稅，並引發國際間相互報復的貿易大戰。

羅瑋點出，值得注意的是川普動用 301 條款，宣佈將針對大約 600 億美元來自中國進口商品課徵關稅，造成全球股市大跌。後續關注美國貿易代表署 (USTR) 與財政部公布對中國一系列制裁與限制措施力道，及中國如何回應美國的作法與程度，未來 2 個月將是重要觀察期。