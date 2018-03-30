【華冠投顧】丞唐講股：明台股獨家開盤 指數有撐 -何丞唐 分析師

美國周四股市反彈，領漲的科技股包括臉書、英特爾、字母 (Alphabet) 和微軟四大指數包括道瓊工業指數上漲 254.69 點或 1.07%，為 24103.11 點；標普 500 指數上漲 35.87 點或 1.38%，至 2640.87 點；那斯達克指數上漲 114.22 點或 1.64%，至 7063.45 點。

台股也受激勵上攻，早盤由 2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光帶動上揚，盤中最高來到 10969 點的上漲 123 點，終場加權指數收漲 60 點，收在 10906 點，成交量為 1146 億元。

盤面上，1589 永冠 KY、6298 崴強、4984 科納 KY、5398 慕康生、5310 天剛、2031 新光鋼、2013 中鋼構、3228 金麗科、9958 世紀鋼、6101 寬魚國、5512 力麒等表現相對強勁；3288 點晶、3703 欣陸、6150 撼訊、6145 勁永、3661 世芯 KY、5201 凱衛等則下挫收黑。

今日加權指數反彈，試圖往 11000 點攻進，但上檔遇賣壓，使攻堅之路回緩、終場漲幅收斂。今日類股輪動至傳產、金融，三月份台股波動上下幅度較大，籌碼也略有凌亂。但台股政策面作多濃，且基本面仍佳，後續待震盪沖洗一段時間，且見類股輪動健康，待電子重掌兵符後，多頭仍可期待。

※以上內容由華冠投顧 何丞唐 分析師 整理提供，

投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。