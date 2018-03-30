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造船業重磅！中國核准中船集團併中船重工「中國神船」準備問世？

中船重工（CSIC）今年2月13日公布中國首艘航母製造已到最後階段。
中船重工（CSIC）今年2月13日公布中國首艘航母製造已到最後階段。

知情人士透露，中國當局正努力將旗下兩大造船廠合併，創造出足以震撼南韓競爭者的產業巨擘。

中國國務院已經初步批准中船集團（CSSC）和中船重工（CSIC）的合併交易。這兩家合併營收至少 5080 億元人民幣，(810 億美元) ，產品範圍從中國海軍的航空母艦、集裝箱船，到提供商務公司的石油和天然氣。

知情人士表示，這項舉動還有可能變化，因為許多細節仍需官方與監管單位解決，這兩家公司都有在香港和上海證交所上市的子公司。

國務院國有資產監督管理委員會、中船集團和中國船舶重工集團的代表均未回媒體提問。

若這兩家公司合併，新創公司的合併年度營收將是全球市值前三大造船公司的兩倍全球前三大分別為：南韓現代重工、大宇造船和海洋工程公司、三星重工。

CSSC 和 CSIC 於 1999 年 7 月成立，旨在提高中國防衛公司的競爭力和效率。

截至 2 月份，包括他們單位在內的兩個中國集團已經有 1040 萬噸的預約訂單，相當於大約 13％的市場份額。根據 Clarkson 公司最新報告，南韓的現代重工預約訂單僅 772 萬噸。

雖然這兩家公司都致力於建造與設計中國海軍的航空母艦。但 CSSC 也有計畫設計和建造一艘旅遊客輪。

CSSC 旗下單位中船海洋與防務裝備股份有限公司自去年 9 月 27 日至 3 月 20 日停止在上海證交所的交易，該公司聲明是因控股公司 CSSC 正在考慮一項涉及公司的重大交易。

CSIC 子公司股價在上海上漲 5.4%。南韓方面，現代重工、三星重工和大宇造船公司的股價均跌逾 2.5%。

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