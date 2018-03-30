造船業重磅！中國核准中船集團併中船重工「中國神船」準備問世？

知情人士透露，中國當局正努力將旗下兩大造船廠合併，創造出足以震撼南韓競爭者的產業巨擘。

中國國務院已經初步批准中船集團（CSSC）和中船重工（CSIC）的合併交易。這兩家合併營收至少 5080 億元人民幣，(810 億美元) ，產品範圍從中國海軍的航空母艦、集裝箱船，到提供商務公司的石油和天然氣。

知情人士表示，這項舉動還有可能變化，因為許多細節仍需官方與監管單位解決，這兩家公司都有在香港和上海證交所上市的子公司。

國務院國有資產監督管理委員會、中船集團和中國船舶重工集團的代表均未回媒體提問。

若這兩家公司合併，新創公司的合併年度營收將是全球市值前三大造船公司的兩倍，全球前三大分別為：南韓現代重工、大宇造船和海洋工程公司、三星重工。

CSSC 和 CSIC 於 1999 年 7 月成立，旨在提高中國防衛公司的競爭力和效率。

截至 2 月份，包括他們單位在內的兩個中國集團已經有 1040 萬噸的預約訂單，相當於大約 13％的市場份額。根據 Clarkson 公司最新報告，南韓的現代重工預約訂單僅 772 萬噸。

雖然這兩家公司都致力於建造與設計中國海軍的航空母艦。但 CSSC 也有計畫設計和建造一艘旅遊客輪。

CSSC 旗下單位中船海洋與防務裝備股份有限公司自去年 9 月 27 日至 3 月 20 日停止在上海證交所的交易，該公司聲明是因控股公司 CSSC 正在考慮一項涉及公司的重大交易。

CSIC 子公司股價在上海上漲 5.4%。南韓方面，現代重工、三星重工和大宇造船公司的股價均跌逾 2.5%。