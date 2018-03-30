「如果你希望軍備競賽，我奉陪，而且我會贏」 川普上周「霸氣」通話普丁

摘要：NBC 稱，川普在與普丁通電話時發起了軍備競賽的挑戰，並誇下海口稱美國必勝。自從普丁公布了一項聲稱能超越北約導彈防禦系統的最新核武之後，川普就對俄羅斯採取了更強硬的路線。

NBC 援引兩位接近總統的高級官員報導稱，美國總統川普上周在與俄羅斯總統普丁通電話時毫不猶豫地發起了挑戰，並誇下海口稱美國必勝。

報導稱，川普語氣強硬地對普丁宣稱：

如果你想要進行一場軍備競賽，我們奉陪，但你要知道，我們會贏！

事後，川普充分發揮了他多年來作為一名電視真人秀節目的商人素養，語氣中沒有一絲緊張地對記者們說，他和普丁進行了一次很好的通話，雙方計劃很快會晤，討論削減軍備競賽事宜。

這兩個領導人為何會通電話呢？不久前華盛頓郵報稱，川普這是不顧外交顧問的明確建議，執意與普丁通電話並祝賀他贏得了選舉。

上述報導稱，川普之前交代白宮不要兜售任何可能冒犯普丁的行為，但美國仍然制裁了俄羅斯，驅逐了俄方外交人員以聲援英國。不僅如此，川普政府還加大了對烏克蘭政府的支持。

川普政府採取的種種針對俄羅斯的措施都比歐巴馬做得多——歐巴馬當年一再拒絕批准烏克蘭關於增加新武器進口的要求，就是因為擔心那會使得美國與俄羅斯之間的緊張局勢升級，從而導致更廣泛的衝突。

事實上，川普對普丁的態度是在最近才發生了轉變。那麼，究竟發生了什麼，讓川普改變了想法？

NBC 稱，自從普丁公布了俄羅斯的一項最新核武器，聲稱可以超越北約導彈防禦系統的覆蓋範圍之後，川普就對俄羅斯採取了更強硬的路線。

川普的國家安全顧問們花費數月時間試圖說服總統簽署對烏克蘭銷售新式武器的協議，以幫助該國對抗境內由俄羅斯支持的分裂分子。當川普最終同意授權這項重大政策時，他告訴助手們不要聲張，因為那可能會激怒普丁。

報導引述一位白宮官員的話稱：「他不希望我們提起這件事。這不是他想談論的事情。」

可以看出，川普在公開場合對俄羅斯的態度，以及他的實際行動之間出現了令人困惑的分歧。

NBC 援引一位白宮官員的話稱，之所以如此，是因為川普依然希望改善與俄羅斯之間的關係，並始終固執地拒絕安撫那些無論他對普丁保持沉默還是說客套話都會質疑他的媒體和批評者。

批評者們總是將川普對普丁採取軟化態度歸結於俄羅斯曾在 2016 年美國大選期間以不可告人的方式幫助了川普。而川普則多次對此予以否認。

『新聞來源／華爾街見聞』