瑞祺電競拍得標均價133.49元 4/16掛牌上市

鴻海集團旗下樺漢 (6414-TW) 子公司瑞祺電 (6416-TW) 初次上市股票競拍作業今 (30) 日完成開標，最低得標價格為 129.83 元，最高得標價為 145.08 元，平均價格 133.48 元，高於最低競價拍賣承銷價格 1.15 倍，瑞祺電預計 4 月 16 日掛牌上市。

主辦券商國泰證指出，本次瑞祺電公開申購承銷價為 101 元，公開申購張數為 1361 張，公開申購期間為 3 月 31 日至 4 月 3 日，預計 4 月 10 日抽籤，4 月 16 日掛牌上市。

瑞祺電此次競拍，不過證交所在 3 月 27 日公告，競拍系統出現競拍塞單現象，使得瑞祺電競拍截止時點順延，開標時間延至今日。

瑞祺電此次投標情形踴躍，上市前公開承銷現金增資發行新股 6805 張，其中 5444 張採競價拍賣，合格件共 2914 筆，合格投標量 27556 張，超額投標倍數超過 5.1 倍，法人機構得標率 15.23%，全部順利拍賣成功。

瑞祺電長期聚焦網路安全技術及局端通訊系統開發，客戶遍及歐、美、日國際知名上市電信商、系統整合商及軟體供應商，外銷比例 90% 以上，工業電腦大廠樺漢則是瑞祺電通最大股東。

瑞祺電 2017 年積極拓展業務，營收達 40.36 億元創新高，年增 10.13%，每股純益 5.61 元，董事會也每股擬配發現金股利 4 元，股利配發率達 7 成以上。

法人看好瑞祺電今年可受惠網通市場需求增溫，預期在新客戶、訂單加持下，全年營收、獲利成長可期。