華為年報：2017年淨利475億元 同比增長28%

3月30日，華為發布了2017年年報，報告期内華為實現全球銷售收入6036億元，同比增長15.7%;淨利潤475億元，同比增長28.1%。2017年華為持續投入未來，研發費用達897億元，同比增長17.4%，近十年投入研發費用超過3940億元。

華為輪值董事長胡厚崑表示，華為站在一個新的起點，未來的機會與挑戰以更快的速度撲面而來。華為依托技術創新，使能數字化、智能化轉型。

2017年，華為運營商業務、企業業務、消費者業務以及雲業務均實現增長。

在運營商業務領域，華為創新解決方案挖掘現網潛能，抓住視頻、IoT、雲通信等機遇，實現銷售收入人民币2,978億元，同比增長2.5%。

在企業業務領域，華為強化雲計算、大數據、企業園區、數據中心、物聯網等領域的創新，推動在各行業廣泛應用，實現銷售收入人民币549億元，同比增長35.1%。

在消費者業務領域，華為與榮耀雙品牌并駕齊驅，市場規模快速增長，華為(含榮耀)智能手機全年發貨 1.53 億台，實現銷售收入人民币2,372億元，同比增長31.9%。

在雲業務領域，華為新成立Cloud BU，上線14大類99個雲服務及50 多個解決方案，發布EI(Enterprise Intelligence)企業智能，發展雲服務夥伴超過2000家。

華為副董事長、集團CFO孟晚舟從財務層面指出，受益于消費者業務和企業業務快速增長帶來的規模效應，以及通過持續管理變革提升效率，華為保持合理穩定的盈利水平，現金存量充裕，資本架構穩健，抗風險能力強。“2018年，華為將持續穩健經營，為客戶創造價值。”孟晚舟說。

展望2018年，胡厚崑則從業務發展層面表示，物聯網、雲計算、人工智能和5G等新興技術加速走向規模商用。華為不僅要把握技術創新與商業變革的趨勢，更要關注客戶在數字化轉型過程中所遇到的現實挑戰，幫助客戶解決問題、實現商業成功，把數字世界帶入每個人、每個家庭、每個組織，構建萬物互聯的智能世界。

來源：通信世界網(CWW)

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)