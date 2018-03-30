AR圈大事件：Magic Leap終於拿出了首款頭盔產品 還全程高度保密

摘要：成立近七年來，完成數輪巨額融資但從不發產品的 Magic Leap 終於作出了巨大改變：向一小部分軟體開發者提供了第一款頭戴式 AR 設備。奇葩的是，他們要求使用者簽署保密協議……

在增強現實（AR）領域，美國設備生產商 Magic Leap 是一個神奇的存在。

自從 2011 年成立以來，Magic Leap 從未發布任何一款實際的產品，但硬是憑藉技術和講故事獲得阿里等巨頭的青睞，完成了一輪又一輪的大額融資，目前估值高達 60 億美元。

如今，這個傳奇終於打破了：Magic Leap 小範圍發布了他們的第一款用於增強現實的頭戴式設備。

發生了什麼？

彭博社報導稱，一小部分軟體開發者最近收到了 Magic Leap 的 AR 頭部設備。一位 Magic Leap 發言人證實了此事，同時強調此次給合作夥伴提供的設備數量有限，還沒有廣泛分發。

報導強調，Magic Leap 此次發布第一款產品不僅不事張揚，反而異常低調，甚至要求首批收到產品的人必須全程保密，必須簽署保密協議，必須在嚴格受控的環境中使用產品。

為何如此神秘？文章稱，Magic Leap 擔心失去對事態的控制。

為何現在開始發布第一款 AR 產品？彭博社給出的理由是「監管收緊」。

事實上，這次產品發布已經意味著 Magic Leap 將發布計劃提前了，他們原本承諾今年晚些時候才會推出首款頭部設備產品。

Magic Leap One

就在 10 天之前，Magic Leap 在官網上首次公布了這款名為 Magic Leap One 的設備圖片、發布日期、價格和特點。

這款設備看起來像個笨重的小型護目鏡，很多小小的鏡頭遍布機身。他們與一部微信計算機相連接，可以固定在使用者的腰帶或者插在口袋裡，通過有點像電視遙控器的無線控制器來控制。

Magic Leap 稱，Magic Leap One 將在 2018 年發布，但他們拒絕公布更為具體的日期。

別指望 Magic Leap One 有多麼便宜，因為根據公司 CEO Rony Abovitz 上個月的介紹，它的售價「將與一部高端智慧型手機或者高端平板電腦」最廉價的版本價格相當。如果 iPhone X 算作最高端智慧型手機的話，最便宜的那一款也要 1000 美元起步。

這也只是起步價。Rony Abovitz 曾稱，Magic Leap One 的升級版售價將與對手微軟的 Microsoft HoloLens 產品價格齊平，後者平均售價為 3000 美元左右。

為何定價這麼高？除了微軟，Magic Leap 幾乎在 AR 世界裡沒什麼能與其技術匹敵的對手。兩家公司產品的最大不同在於它們製造深度錯覺的方式。

這家創業公司對於其產品的定位相當誘人：它將是可穿戴設備、智慧型手機和計算機的未來形態，戴上去以後就像是一部時髦的太陽眼鏡。

改變

發布第一款 AR 頭盔式產品只是 Magic Leap 最近數月作出的改變之一。

去年 12 月底，Magic Leap 在官網上公布了產品渲染圖。上周，他們又在一年一度的 GDC 大會上首次對外展示了自 2014 年至今他們所研發的一系列迭代原型機。

下圖自上而下分別為早期的原型機 The Big Bench、2015 年的可穿戴顯示器 Cheese Head、第一款可真正穿戴的設備 WD3、Magic Leap One：

上述種種舉動都是為了告訴外界他們到底在做什麼，多筆巨額融資到底用在了哪裡。

本月中旬，Magic Leap 宣布獲得了 4.61 億美元的 D 輪融資第二部分，其中有 4 億美元來自沙烏地阿拉伯阿拉伯 PublicInvestment Fund。去年 10 月該公司獲得了新加坡淡馬錫（TemasekHoldings Pte.）領投的 5.02 億美元 D 輪融資第一部分。

至此，Magic Leap 共計獲得 23 億美元外部融資，估值高達 60 億，投資方為高通資本、淡馬錫、環球集團、阿里巴巴等知名企業。

『新聞來源／華爾街見聞』