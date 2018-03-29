Nokia重回台灣手機市場1年 銷量擠進前10大

HMD Global 今 (29) 日宣布在台灣正式推出 Nokia 7 plus 與全新 Nokia 6 兩款手機，4 月 1 日起將由遠傳 (4904-TW) 獨家開賣；Nokia 重回手機市場 1 年，去年就擠進台灣銷量前 10 大，全球銷量達 7000 萬支，HMD Global 台灣、香港及澳門地區總經理翟治豪指出，今年將擴大通路及行銷，目前已有 10 多個體驗櫃，至於整家店目前還沒有，將一步步架構。

據統計，Nokia 去年全球銷量 7000 萬支，HMD Global 執行副總裁暨行銷長 Pekka Rantala 表示，今年將是 HMD 展開攻勢的一年，將持續與各產業緊密合作，推出更多能符合市場需求的產品。

他指出，去年的確是功能性手機銷量較多，但不可否認，智慧型手機的成長較功能型手機更快，因此，未來比重可能會有變化。

Pekka Rantala 說，目前全球還有 13 億個消費者使用功能型手機，去年第 3 季 Nokia 功能型手機銷量全球第一，市占率有機會持續提高，去年功能型手機的量也沒有下降，未來將持續提供 2 種手機給消費者選擇；至於 5G 手機部分，則會跟合作夥伴共同推出 5G 手機。

Pekka Rantala 強調，Nokia 不是廉價手機，而是要讓 Nokia 成為絕大多數人在選擇手機時的第一選擇、優先選擇，絕大多數人就是選擇中階手機；因此，除了現有手機之外，未來會擴大在旗艦機等的產品組合。

翟治豪表示，並沒有一定要擠進前幾大的目標及說法，最重要的是做好自己的事情，今年首要的就是通路及行銷要做好，銷售數據自然就會上來；他解釋，目前在通路上還沒有整家店的出現，但在北中南區已有 10 多家體驗櫃，且還會持續建置。

遠傳個人用戶事業群副總經理杜偉昱表示，遠傳開賣 Nokia 系列手機後，從市場反應可以看到消費者對諾基亞品牌的期望。