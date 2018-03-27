宏達電VIVE Pro首度現身巴塞爾藝術展 Vive Arts全球團隊現有7人

宏達電 (2498) 參加全球盛名 Art Basel 巴賽爾藝術展，成為其首位官方虛擬實境內容夥伴，宏達電 Vive Arts 負責人張忠為今 (27) 日表示，Art Basel 巴賽爾藝術展是全世界最重要藝術博覽會，此次與 Art Basel 巴賽爾展香港場合作，未來會爭取與巴賽爾瑞士及巴賽爾美國邁阿密合作展出機會，而目前 Vive Arts 的全球團隊 7 位，分散在亞洲、美洲以及歐洲。第六屆巴塞爾藝術展香港展會展期為 2018 年 3 月 29 日至 31 日，總共有 248 間來自 32 個國家及地區的頂級藝廊參展。在眾多參展藝廊中，半數於亞洲及亞太地區設有展覽場地，其中 28 間更是首次參展。HTC Vive 位於香港會議展覽中心 Level 3 Concourse 的展間採線上預約制，目前 29 日至 31 日共 3 天的預約人數已超過 350 人次。



此次宏達電將透過 VR 裝置設備 VIVE Pro 與 VIVE Focus，首度展出國際知名藝術家 Marina Abramovic 與 Anish Kapoor 的最新 VR 藝術作品。



張忠為表示，非常興奮能成為 Art Basel 巴賽爾藝術展的首位官方 VR 內容夥伴，並透過 VIVE Pro 與 VIVE Focus 展示當今最受歡迎的兩位當代藝術家 Marina Abramovic 最新創作的《Rising》，以及 Anish Kapoor 最新創作的《Into Yourself, Fall》。



此次展場現場有 4 台 Vive Pro 以及兩台 Vive Focus，觀眾可以選擇裝置體驗；而巴賽爾藝術展每年固定會在瑞士、香港及美國邁阿密等地展出，張忠為今受訪時表示，此次首度在香港展期合作，後續也會爭取其他兩個地方展出合作。



張忠為表示，現在有很多重要級藝術展、畫廊等，都想要成為宏達電虛擬現實的夥伴，大家對 VR 與藝術的結合展現高度興趣，想利用 VR 進行創作，不僅畫廊，拍賣活動也對 Vive 非常有興趣，先前佳士德就透過 VR 在行銷方面宣傳一個拍賣的作品，未來蘇富比也有機會；而目前 Vive Arts 全球團隊有 7 個人，除張忠為本人外，還有 2 位成員在於台灣新店總部、2 位在倫敦、2 位在舊金山。



而此次巴塞爾藝術展香港展會期間，首度展出由 Marina Abramovic 與 Anish Kapoor 兩位藝術大師，於虛擬實境中創作的最新作品，Abramovic 及 Anish Kapoor 是當今最受歡迎的兩位當代藝術家，此次參展的作品，也是兩位藝術家首度運用 VR 科技來完成創作的藝術大作。



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