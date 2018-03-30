Airbnb向錢低頭 今起披露用戶個資給中國

美國短租平台 Airbnb 向用戶發通知，為遵守中國監管要求，3 月 30 日起，將向中國政府提供房東的個人資料，且不必通知用戶，引發爭議。

彭博社報導，2016 年開始進入中國市場的 Airbnb，在中國增長速度飛快，目前已經達到 15 萬用戶。不過面對對手「途家」與「小豬」網的夾擊，Airbnb 決定遵從中國官方的規定，為繼續在中國運營做好準備。

Airbnb 致中國用戶的通知指出，「如所有在中國營運的公司一樣，Airbnb 中國亦須遵守當地法律和規定」，從 3 月 30 日起的新版隱私政策，Airbnb 可向中國政府披露用戶資訊，而不必另行通知，並表示，若房東有疑慮或希望下架中國的房源則可下架。

新細則表明，中國以外的房源不受此限，受影響的主要提供中國房源的用戶，無論該用戶本人是否居於中國，「Airbnb 中國」均會蒐集下列資訊：業主姓名、電話號碼、電郵地址、證件資料、出租資訊（包括地址）、預訂資訊（包括客人身分、日期及付款金額）、業主和租客的通訊資料，而中國政府可能會要求其披露相關資訊，Airbnb「如同其他在中國營運的住宿公司」，將向中國大陸政府披露用戶資訊而不另行通知。

不少國際科技巨頭也有類似做法，蘋果把 iCloud 在中國大陸的營運權交給有政府背景的「雲上貴州」，亞馬遜旗下的雲端服務 Amazon Web Services 與大陸合作方光環新網合作，Evernote 的大陸版「印象筆記」也在不久前宣布，將用戶數據遷移到「騰訊雲」。