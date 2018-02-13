台開在花蓮投資再向前 旅館及商店街建案取得建照

台開 (2841-TW) 集團在花蓮洄瀾灣區投資旅館及商店街案，12 日獲花蓮縣府核發建照，台開在當地全力興建「樂多坊」系列旅館，在新天堂樂園的預鑄鋼構樂多坊旅館總計有 183 間客房與 188 個單位貨櫃商店街，總面積近 5000 坪。

台開對此一已在取得建照的洄瀾灣建物，完成後將結合住宿並融合音樂、運動、演唱、eSports 電競遊戲、影視等主題，成為花蓮新型態住宿休閒娛樂中心。同時，台開在花蓮玉里鎮也將重新規劃改建 46 間客房的樂多坊旅館，總面積近 700 坪，並全力趕工成為玉里一個時尚娛樂旅館。

台開集團指出，該集團以 4D 理念打造花蓮洄瀾灣「新天堂樂園」，為包含影城、劇院、AR、VR 等全台灣最大的室內數位樂園、與 12 日取得獲建照總面積近 5000 坪的「樂多坊」(Fun House) 旅館、貨櫃商店街等等，均以運動、音樂、表演為主題，讓來到這裡的觀光客，不是只有住宿，更能充分享受五感體驗與最新潮的娛樂活動。

台開集團在花蓮旅館都將以「樂多坊」旅館系列為名，台開指出，顧名思義就是讓大家來這裡能有最多的樂趣與歡樂，除有餐廳、咖啡廳、酒吧外，更規劃可以辦音樂會、演唱會與 eSports 電競遊戲活動之大型娛樂空間，所有住宿貴賓都能從自己房間看到中庭，並走到中庭共同參加所有的娛樂活動。

台開花蓮樂多坊旅館示意圖。(圖：台開提供)

同時，台開在花蓮開發的新天堂樂園以數位娛樂事業為主體，緊臨樂多坊旅館旁，也是全台灣最大室內數位樂園，包括影城、劇院、冰宮等設施，總面積達 1 萬多坪。

台開指出，因應未來蘇花改通車人潮，與解決花蓮對外火車一票難求問題，台開集團計劃合作打造時速 80 公里、世界上速度最快之客輪，行駛於蘇澳到花蓮間，可搭載約 550 名乘客，航行時間一小時，未來可大幅解決花蓮對外交通不便之問題。