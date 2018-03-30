傳中梵最快明簽主教任命協議 但不涉兩國外交

中國天主教主教團副主席郭金才透露，中國和教廷梵蒂岡的談判已到了「最後階段」，有望最快在明天 (3 月 31 日) 簽署主教任命協議。但有消息指，有關協議僅涉及主教任命問題，不涉及兩國外交。

《人民日報》下屬的《環球時報》英文版周三 (28 日) 發文援引中國天主教主教團副主席兼秘書長郭金才的話稱，中國和梵蒂岡之間 3 月底有望簽署主教任命協議。郭金才稱雙方的談判已經深入到了「最後階段」，該協議有望解決雙方在主教任命上的棘手問題。郭金才 2010 年通過「自選自聖」成為承德教區首任主教，曾被教廷譴責。

郭金才沒有透露協議內容，但《環球時報》援引中國社科院研究員王美秀表示，目前的談判仍處於宗教而非外交層面，中梵是否建交仍有不確定因素需要解決，除非梵蒂岡承認 7 名中國「自選自聖」的主教，否則也將難以達成共識。

外交部新聞發言人陸慷在昨 (29) 日的例行記者會上回應稱，中國對發展和梵蒂岡的關係是有誠意的，事實上中國也在做出自己的積極努力，希望雙方的對話能夠繼續很好地進行下去，並且取得積極的成果。

北京與梵蒂岡在 1951 年中斷外交關係。儘管近年中國和教廷雙邊關係有改善，但雙方對於主教任命問題仍存在歧見，這也是雙方恢復關係的最大障礙。

目前，梵蒂岡是台灣在歐洲唯一的邦交國。台灣外交部長吳釗燮昨日在總統府表示，教廷方面向台灣方面強調，並未與中方就政治層面展開討論，台灣與梵蒂岡關係「短期間之內沒有問題」。

另據法國《天主教十字報》報導道，中國代表團近日已抵達梵蒂岡，商討簽署主教任命協議之事。不過法新社引述梵蒂岡發言人稱，協議「不會在近期內」簽訂。發言人強調，教宗方濟各一直密切關注中國事務，亦有參與後續對話。

另據天亞社報導，之前傳被教廷要求讓位給中國官方認命主教的中國閩東教區主教郭希錦，日前被中國當局拘留了一日。原因是他拒絕在即將到來的復活節上和官方挑選、目前還未獲梵蒂岡認可的主教詹思祿共祭。