愛奇藝赴美上市首日即破發 大跌13.61%

北京時間3月30日消息，周四(3月29日)愛奇藝上市首日大跌13.61%，報15.55美元，總市值110億美元。IPO定價為18.00美元，上市首日即破發。

愛奇藝正式在納斯達克挂牌上市，股票代碼“IQ”，開盤價18.2美元，漲幅1.11%，但開盤不久便跌破發行價。

根據此前招股書，近幾年愛奇藝營收雖然不斷增長，但虧損也在不斷擴大。2015年到2017年，愛奇藝的廣告收入分比為33.98億元、56.5億元、81.59億元。而淨虧損分别為25.75億元、30.74億元和37.369億元。

根據最新的招股書顯示，愛奇藝申請IPO發行1.25億股美國存托憑證，每份ADS代表7股A類普通股，發行價格區間為17-19美元/ADS，總計8.75億股A類股份。加上承銷商執行的1875萬股超額配售，愛奇藝通過首次公開招股最大募資額將達到27.3125億美元。完成上市後，百度仍將是愛奇藝控股股東。根據招股書披露的愛奇藝目前持股情況，百度李彥宏持股69.6%;愛奇藝創始人龔宇持股占比1.8%。

在完成首次公開募股後，愛奇藝流通股將包括A類普通股和B類普通股。愛奇藝控股股東百度將持有全部的B類普通股。愛奇藝的A類和B類普通股隻在轉換權和表決權上有所不同。1股A類普通股含有1股表決權，不可轉換為B普通股;1股B類普通股含有10股表決權，并可轉換為A類普通股。

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