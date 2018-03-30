美國上週首次申領失業救濟金減至21.5萬人 為1973年1月以來最低

彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，最新一週美國首次申領失業救濟人數意外下降至 1973 年 1 月以來的最低水準，進一步證明勞動力市場依然熱絡的情形。美國勞工部們公布的數據顯示，截至 3 月 24 日止當週，首次申領失業救濟金人數由前一週修正後的 22.7 萬人，向下減少 1.2 萬人，至 21.5 萬人，人數低於經濟專家預期。



此前彭博調訪經濟專家得出的預估中值為 23 萬人；此前一週的數據由初報的 22.9 萬人，修正成為 22.7 萬人。



美國首次申領失業救濟金人數位在 30 萬人關卡以下已經很長一段時間，為 1970 年以來最長一波走勢。經濟專家普遍認為，申領人數低於 30 萬人反映就業狀況理想。



更能夠反映就業趨勢的四週移動平均數由前一周的 225,000 人，向下降至 224,500 人。



截至 3 月 17 日止的當週，連續申領失業救濟金人數則是由前一週修正後的 183.6 萬人，向上增加 3.5 萬人，至 187.1 萬人，經濟專家預估值為 187 萬人。



首次申領失業救濟人數降至 45 年低點，凸顯出合格工人持續短缺並導致雇主不願意解雇工作人員的局面。



就業市場的其他方面仍然強勁，就業人數繼續超過預期，失業率接近 2000 年末以來的最低水準。穩定的就業將有助於維持消費支出，而後者是經濟中占比最大的部分。



這份報告反映了季節性調整因素年度修正對 2013 年至今的首次和持續申領失業救濟數據的影響。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』