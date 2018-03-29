中國銀行(03988-HK)不再拼總資產 年投入近500億元拓金融科技

中國銀行(03988-HK)2017年度總資產規模近20萬億元(人民幣.下同)。該行董事長陳四清於3月29日業績記者會上表示，今後中國銀行不會再比拼資產規模，期望於2030年成為世界一流強行方向發展，以提高收益，提高科技含量為主。今後集團將以逾經營收入逾1%投入金融科技研發，相當於逾480億元。

他介紹，中國銀行亦積極探索適應網絡金融發展新機制。全面升級手機銀行，2017年交易金額達10.97萬億元，同比增長60%，成為個人客戶最為活躍的綫上交易渠道。電子渠道對網點業務的替代率達到94.19%。加快完善手機銀行綜合金融移動門戶，金融超市交易規模同比增長128%。加快推進網點智能化改造，智能櫃台網點覆蓋率達80%。管理層補充，未來3-5年要發展為數字化銀行，金融科技人才佔比要達10%。

中國銀行公佈2017年度業績，該行董事長陳四清於3月29日業績記者會上介紹，期內股東應佔利潤錄得1724億元，同比增長4.76%。截止2017年末，中國銀行資產總額、負債總額、股東權益合計分別達到月19.47萬億元，17.89萬億元和1.58萬億元，分別同比增長7.27%、7.38%和6.02%。盈利水平持續提升，淨利息收入同比增長10.57%，淨息差1.84%，比上年提升1個基點；平均總資產回報率0.98%，淨資產收益率12.24%。非利息收入佔比30.05%，成本收入比28.34%。資本水平保持充足，在境內市場發行總規模600億元二級資本債券，資本充足率14.19%。

他又介紹該行服務實體經濟能力不斷增強。2017年境內人民幣新增7627億元；在京津冀、長江經濟帶、珠三角地區的本外幣貸款佔比達72.19%，同比提升0.31個百分點。支持產業轉型升級，戰略新產業貸款餘額佔境內公司貸款比例較年初上升0.5個百分點。全面踐行普惠金融，成立普惠金融事業部，通過中銀富登村鎮銀行控股95家村鎮銀行，建成國內最大的村鎮銀行集團。支持小微企業發展，小微企業貸款餘額1.5萬億元，同比增長13.5%。

期內資產質量基本穩定。於2017年末，集團不良貸款餘額1585億元，比上年末增加125億元；不良率1.45%，下降一個基點。不良貸款撥備覆蓋率達到159.18%，符合監管要求。全年化解不良資產1344億元，同比多化解55億元。穩步助推經濟去槓桿，設立中銀金融資產有限公司，通過市場化、法治化手段實施債轉股，幫助企業降低槓桿率，提升企業價值。

全球化發展方面，截止2017年末海外機構覆蓋53個國家和地區，海外機構資產總額8333億美元，在集團資產總額中佔比達25.99%；稅前利潤對集團貢獻度達29.5%，繼續保持國內同業領先優勢。累計跟進一帶一路重大項目逾500個，提供授信支持約1000億美元。不斷增強東南亞區域協同效應。跨境人民幣業優勢進一步鞏固，2017年集團實現跨境人民幣結算量3.83萬億元，市場份額穩居第一。管理層期望未來海外業務佔集團貢獻達40%，業務覆蓋60個國家地區。

陳四清並為中國銀行訂下目標，於2030年晉升至世界一流強行的方向發展。展望2018年，管理層期望人民幣新增貸款增長約10%；淨息差保持向好趨勢，原因是人民幣利率處於高水平，美國今年仍會持續加息，對資產收益利好。

文：周燕芬

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