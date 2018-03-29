國際Pay行動支付上路周年 刷出138億元 占信用卡刷卡不到1%

自從 Apple Pay 去 (2017) 年 3 月 29 日登台以來，今 (29) 日剛好滿一年，金管會銀行局發布國際 3 大 Pay 包括：Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay 陸續登台以來累計到今年 2 月底，共有 14 家銀行可開辦 3 大 Pay 手機刷卡業務，目前 3 大 Pay 綁卡數已達 321 萬張，交易總額 138 億元，但是占信用卡刷卡比重還不到 1%，顯示民眾使用行動支付的習慣仍未養成。

國際 3 大 Pay 去年陸續登台，帶動台灣人行動支付刷卡熱潮。金管會表示，目前已核准 18 家銀行可開辦手機刷卡業務，除 4 家銀行還在籌備，已有 14 家銀行正式上路。

金管會銀行局表示，到去年 12 月底，3 大 Pay 累計刷卡金額 102 億、累計綁卡數 274 萬張，若累計到今年 2 月底，3 大 Pay 累計刷卡金額達 138 億元、綁卡數達 321 萬張。

金管會表示，若以今年 2 月底數字來看，3 大 Pay 刷卡金額已較去年底成長 35.29%，可見國際 3 大 Pay 的綁卡情況及刷卡金額仍然繼續成長。

不過，若對比於去年單月整體信用卡平均簽帳金額為 2185 億元，可是以國際三大 Pay 統計 11 個月的數據計算，相當於單月交易金額只有 12.54 億元，等於民眾使用國際三大 Pay 刷信用卡占比只有 0.57%，顯示民眾還是習慣傳統卡片式的刷卡消費，行動支付的習慣仍未養成。

金管會指出，民眾要改變刷卡習慣，從掏出實體信用卡到使用手機刷卡，還需要時間，因為手機刷卡還受限民眾的手機型號、店家設備，加上目前不是每家銀行都有開辦手機信用卡業務。

根據國際 3 大 pay 官網資料，其中 Apple Pay 合作銀行包括：國泰世華銀行、中國信託銀行、玉山銀行、台新銀行、聯邦銀行、渣打銀行、台北富邦銀行、永豐銀行、新光銀行等 9 家銀行。

Samsung Pay 合作銀行包括：國泰世華銀行、中國信託銀行、玉山銀行、台新銀行、聯邦銀行、渣打銀行、台北富邦銀行、花旗銀行、上海商銀等 9 家銀行。

Google Pay 合作銀行包括：國泰世華銀行、中國信託銀行、玉山銀行、台新銀行、聯邦銀行、渣打銀行、新光銀行、上海銀行、華南銀行、安泰銀行、第一銀行、匯豐銀行等 12 家銀行。