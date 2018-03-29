〈統一營運展望〉景氣發展不可測 未來投資聚焦快銷品

統一企業 (1216-TW) 董事長羅智先今 (29) 日指出，景氣發展「不可測」，雖然統一經營內需市場，但是國際政治、經濟大環境變動仍會影響公司，未來統一集中投資焦點仍在食品、日用品等「快銷品」的生產、行銷流通、貿易等業務。

由於中美貿易戰可能開打，羅智先今日下午在與大統益 (1232-TW)、統一中控、統一實 (9907-TW) 召開聯合法人說明會前，接受媒體訪問時表示，全球經濟發展到目前的狀況，單項貿易衝突幾乎每天都有糾紛，只是這次中美貿易岐見規模較大，任何戰爭都會是兩敗俱傷，雙方還是要有智慧來解決。

目前統一超商 (2912-TW) 已針對無人商店業務開出第 1 間試驗店，對於無人商店的布局，羅智先表示，科技應用範圍越來越廣，但機器不會取代所有的事情，也不認為無人店可以很快達到，就目前市場營運來看，包括自動販賣機、夾娃娃機商店、甚至電子商務交易也都是「無人商店」的模式，因此不需要在名詞上糾結。

羅智先說，目前統一企業的財務健康，將掌握有利機會投資，投資擴張項目上，統一企業成立已 51 年，幾乎投資過很多事業，將持續聚焦食品、日用品等「快銷品」的生產、行銷流通及貿易業務，統一已調整體質到健康狀態，將持續面對市場機會，機會一來會好好掌握。

統一昨日公告財報，去年財報稅後純益 398.45 億元，每股稅後純益達 7.01 元，均創歷史新高；統一每股擬配發 5.5 元現金股利，也改寫新紀錄。