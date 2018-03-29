宏全去年EPS 4.2元 擬配息2.5元 北非包材廠預計2019年Q1投產

宏全 (9939) 宣布與阿爾及利亞的合資方─Saida 飲料公司進行合資簽約，為進入北非的第一個據點，也是繼東非莫三比克設廠之後，在非洲的第二個插旗據點。宏全表示，合資成立的包材廠 Hon Chuan(Algeria)SPA，預計股本為 1,500,000 美元等值之阿爾及利亞幣，宏全持股比率為 49%、Saida 持股 51%。宏全提到，將階段性供應塑蓋、提把及瓶胚給 Saida 公司，並一起共同開發當地其他飲料廠，及開拓周遭國家客戶。由於當地法令限制外資持股比率，因此持股比例為 49%，初期將以階段性掌握客源，如有更多合作機會，將再進行投資評估。



宏全指出，此合作是看中阿爾及利亞位生產成本相對低廉，而合資方 Saida 飲料公司 2015 年的營業額約 4,000 萬美元，且逐年穩定成長中，並與日本 SUNTORY 簽訂 10 年合約設立汽水線，代產代銷 SUNTORY 的 Orangina 及 La Casera 產品。



宏全在非洲持續擴大布局，已於 2016 年 8 月投資設立非洲宏鑫莫三比克廠，當年度即開始獲利，預計在阿爾及利亞廠於明年第一季開始量產後，宏全在非洲的規模將可持續擴大。



宏全去年獲利 12.31 億元，EPS 4.2 元，擬每股配息 2.5 元，以今日收盤價 56.0 元計算，殖利率 4.46%。







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