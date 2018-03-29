〈統一營運展望〉不在意短期市占率波動 股利政策將偏向穩定

統一 (121-TW) 今 (29) 日召開法說會，統一引用市調機構調查資料顯示，去年在台灣速食麵、即飲茶等產品市占率維持第一，不過部分產品市占率卻反向下滑，統一董事長羅智先今 (29) 日表示，統一精耕產品市場，注重的是訴求目標 (TA) 行銷達成率，對市占率起伏不太在意；另外他也強調，股利政策將朝穩定方向發展。

統一包含速食麵、罐裝水、鮮乳、調味乳、優酪乳等產品銷售金額，去年在台市占率仍維持第一。

統一今日與大統益 (1232-TW)、統一中控、統一實 (9907-TW) 召開聯合法人說明會。

針對市占率問題，羅智先強調，統一對市占率起伏不太在意，且統一精耕產品市場，注重訴求目標行銷達成率，畢竟統一對股東發放的是實質獲利，並不是配發產品市占率。

對於股利政策，羅智先說，要看菜吃飯，公司賺多少，該發的就會盡量發，不希望把錢積在公司，食品業是穩定產業，未來股利政策應該也會朝穩定發展。

統一去年稅後純益 398.45 億元，每股稅後純益 7.01 元，去年純益每股擬配發 5.5 元現金股利，寫三高紀錄。

對於目前兩岸營運及財務狀況，羅智先以「舒服」二字形容，他強調，統一過去營運可能一度不順暢，如同一個血管、腸道阻塞妨礙健康，不過進醫院檢查、治療後，如今身體恢復健康，自然會掌握機會進行更多活動。

統一產品 2017 年在台市占率變化。(鉅亨網記者張欽發攝)

針對東南亞市場投資，羅智先說，東南亞是精彩市場，統一目前在該地經營還可以，但不如預期精彩，還不夠接地氣，有待練習。唯一的視點是在越南投資的水產飼料市場，由於越南養蝦業高度成長，統一水產飼料在越南市場成長動能也不錯。

至於統一超 (2912-TW) 在菲律賓投資連鎖超商營運，羅智先表示，已打入當地人生活，預期將有明顯的成長機會。