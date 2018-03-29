麥格理：全球規則已經變了 無論是貿易還是資本

摘要：麥格理策略師 Victor Shvets 認為，上個世紀 50 年代起主導西方國家的自由主義世界秩序早已消亡，秩序丟失了，意味著原來的投資策略也都不管用了，「安全」、「價值」和「周期」資產之間的界限已經被模糊了。

在貿易戰引發的一片喧囂中，在關於央行們偏「鴿」還是偏「鷹」的無止盡猜測中，上個世紀 50 年代起主導西方國家的自由主義世界秩序早已消亡，全球規則已經改變了，無論是關於貿易還是關於資本。

秩序丟失了，意味著原來的投資策略也都不管用了，「安全」、「價值」和「周期」資產之間的界限已經被模糊了。

繼美國外交關係協會主席 Richard Haass 上周發文稱：「安息吧，自由世界秩序」後，麥格理策略師 Victor Shvets 本周也在最新文章中探討了自由世界秩序的終結，作出了本文開篇的結論。

在第二次世界大戰之後，美國攜手英國等國家共同打造了「自由世界秩序」(Liberal world order)，其目的是防止再出現此前 30 年間爆發過的兩次世界大戰那樣的災難。

自由世界秩序通常代表更多的個人自由，更多的選擇，民主的政府形式以及對自由市場資本主義和自由貿易的堅定信念。一些國際組織和機構也得以成立來維護這個秩序，包括聯合國、世界銀行、國際貨幣基金組織和世界貿易組織等。

Shvets 表示，在這個世界裡，秩序已經不存在了，取而代之的是各種噪音，無論是關於川普關稅，關於央行的無止盡爭論，亦或是關於 Facebook 以及社交媒體角色。

但投資者們在繼續尋找秩序，試圖在常規經濟學理論的範圍內對各種行為進行合理化，導致對於貿易戰爆發的討論和呼籲深層次監管改革的聲音越來越多。

而 Shvets 認為，在這個現代世界裡，噪音和 AI 主導了定價，而現實只是「假新聞」(或者基本上是人們不喜歡的事實)。

Shvets 指出，去全球化才是生活的現實，無論是在貿易還是資本領域。

在貿易方面，去全球化已經持續了十多年了。在 WTO 已經累積了約 5 萬例未解決的申訴，成員們提出了各種各樣的反傾銷稅和其它非關稅措施。這個數量比 2008 年時翻了一倍還多，預計還將成倍增長。

Shvets 稱，自由貿易秩序至少在十年前就已經消亡了。全球經濟也已經不再受傳統貿易驅動，貿易增長和 GDP 增長之間的彈性係數目前接近於 1 倍，而在 1983 年 - 2000 年，這個彈性係數是兩倍，那是全球化的黃金時代。

造成當前這個局面的原因有很多，其中供應鏈的萎縮和技術在貿易流程中越來越主導的地位起到了關鍵作用。

在資本領域，央行們干預匯率和利率，限制資本市場的行為可能變得更加明顯。跨境資本的流動也受到了限制，而自由秩序的本質更多是關於資本自由，而不是貿易自由。

但 Shvets 認為，去全球化和貿易戰之間還是存在這巨大的差別，前者不可避免，後者目前看來是不可能的，至少在一段時間內是不可能的。

他表示，企業的遊說和避免最極端結果的意願將阻止一場大規模貿易戰的發生，至少中國目前為止並沒有將矛頭對向美國的大豆和飛機製造業。

對於投資來說，這一切意味著什麼？

Shvets 表示，去全球化以及資本流動限制已經是投資環境的一個組成部分，這意味著評估什麼是安全的可能性已經不存在了，激進的公共部門和技術顛覆已經模糊了「安全」、「價值」和「周期」資產之間的界限。

『新聞來源／華爾街見聞』