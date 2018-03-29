MSCI高管：若有中概股回歸A股，MSCI也會改變名單

北京時間3月28日，第七屆CFA中國投資峰會在北京舉行，MSCI亞太區執行董事暨中國區研究部主管魏震在會後接受了鳳凰網財經的采訪。

離A股正式納入MSCI新興市場指數的時間，隻有不到三個月的時間了。魏震對記者表示，關于A股納入MSCI的過程和細節，MSCI一直和監管層保持溝通。

談及日前熱議的中概股“回A”浪潮，魏震對鳳凰網財經表示，如果有中概股企業回歸A股上市，MSCI的A股名單也會考慮改變。“MSCI有一套系統規則，如果(市場)改變了自然會反映到MSCI指數裡面。”他說。與此同時，MSCI在企業評級出來之後也會跟企業溝通。

魏震指出，MSCI的A股名單是不斷改變和更新的，而根據這個月的最新數據，去年年初宣布的“222隻A股將納入MSCI”已經變成了236隻A股將納入MSCI。

在這次峰會上，魏震還對A股納入MSCI的影響做出了假設。如果5月底，所有A股，包括大盤、中盤、小盤的股票全部加入MSCI新興市場指數，A股占比將達到16.6%。再加上海外的中資股，中國將占新興市場43%左右的份額。魏震表示，這是非常高的占比，但也比較自然，因為美股在發達國家市場中的占比也達到了60%。

魏震認為，A股納入MSCI指數之後，首當其沖的是已經進行過新興市場投資的海外機構投資者。因為MSCI指數有許多龐大資金在追捧，去年的數據就達到了1.7萬億美元，所以一旦指數發生變化，全球資本市場都會受到影響。與國内投資者相比，海外的權基金、養老基金、學校的捐贈基金、保險公司會受到更大影響。

考慮到A股的獨特性，海外投資者可以考慮幾個方法來完善投資：第一，通過指數化被動投資的方式進行A股配置;第二，通過風格投資，甚至量化投資的方式來進行A股配置;第三，海外投資者到内地或者香港找A股管理人對A股進行直接管理，或者讓他們的新興市場管理人與A股管理人進行合作。

來源：鳳凰網財經

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