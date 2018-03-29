華碩攻車市 旗下宇碩發表車用無線充電板 建智慧行車灘頭堡

華碩 (2357) 旗下宇碩電子深耕無線充電技術，週四 (29 日) 宣布推出全新智能化車用無線充電板，採標準無線充電技術 (WPC Qi) 及車規等級用料，並導入異物檢測 (FOB) 等多重安全防護技術，具備三線圈 5.25 倍充電範圍，可支援無線快充 5W-9W 的智慧型手機、平板電腦等行動裝置，同時也在智慧行車市場上建立灘頭堡。宇碩總經理簡孝堅表示，宇碩的車用無線充電板業已獲得多家國際車廠採用，看好無線充電技術將成為車用電子的重要技術進展，宇碩將提供客戶最佳的車用無線充電解決方案。



宇碩指出，其獨家整合 CAN bus 技術，可讓無線充電板與車機進行溝通，例如充電狀態可同步於儀表板，讓駕駛在車駕過程中隨時掌控充電狀態；而智慧鎖 (Keyless) 防干擾技術，可避免智慧鎖 (Keyless) 可能受到無線充電的干擾而無法作用，同時兼容原車設計，讓用戶在進行無線充電的同時亦能享受其他車用科技；而手機遺留提醒，可隨時提醒車主下車時避免遺留手機。諸多創新、貼心的設計，皆為車主打造安心、安全的車駕環境。



除 CAN Bus，宇碩亦整合 NFC 與車用無線充電板，將 NFC 感應內建於無線充電板，讓用戶透過手機 NFC 感應，自動與車機完成 BT 連結，即可同步播放手機裡的音樂、相片等內容；感應的同時亦能透過手機串碼識別身份，做到僅允許特定用戶喚醒無線充電，或讓駕駛快速進入個人化的車用設定。透過 NFC 小量資料傳輸的特性，發展更多元的行車應用。



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