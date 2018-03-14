華碩攻智慧行車市場 旗下宇碩東京汽車零配件展秀SDL車用連結技術

2018 國際汽車零配件展 (IAAE) 週三 (14 日) 在日本東京開展！華碩 (2357) 旗下宇碩電子於會中展示 SDL(Smart Device Link)車用連結技術，以及多項前瞻性的車用電子產品，搶攻車載裝置與智慧行車市場。車用系統連結技術蓬勃發展，目前市場上仍以蘋果的 CarPlay 以及 Android 的 Android Auto 為主流，然而兩者的手機連結技術仍有諸多不便之處。例如手機系統壁壘分明彼此不支援，形成部分車機只能與 Android 或是蘋果進行連結的情況；而連結後，Android Auto 只能使用 Google Map 進行導航，Car Play 則只支援蘋果地圖，對習慣使用其他導航軟體的用戶造成不便。



此外，分別連結後，App 的使用限制更受限而無法擴充，難以發揮手機的多項功能。為解決車用系統連結的相容性問題，數家車廠包含福特、豐田、馬自達、標緻雪鐵龍、富士重工、鈴木等結為聯盟，共同推出 SDL 移動連結技術，不僅克服了蘋果、Android 移動連結技術的不足，也因為是由車廠聯盟所推出，系統相容性更高，能帶給用戶更即時、無縫的連結使用體驗。



宇碩為首波入列 SDL 聯盟會員的車用電子廠商，看好 SDL 移動連結技術的發展，更領先全球將 SDL 搭載於 Automotive Grade Linux 車用主機系統 (AGL-OS) 上。宇碩總經理簡孝堅表示，SDL 為數十家車廠的重點發展項目，宇碩加速投入 SDL 連結技術的開發，取得全球領先開發的地位。未來，無論 Android 或 iOS 手機，皆可透過 SDL 與車用主機進行連結，藉由 SDL 對 App 的認證機制，篩選適合在車上使用的 App，擴充性高，導航軟體的使用彈性也高，同時 SDL 能主動阻擋未經授權的外來網路連結，加強行車資安保障。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』