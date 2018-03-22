華碩、鴻海成醫療夥伴 醫揚參股美爾敦打造智慧醫療生態圈

華碩 (2357-TW) 集團旗下醫材廠醫揚科技 (6569-TW) 宣布，投資智慧病房解決方案龍頭美爾敦，由於鴻海 (2317-TW) 永齡健康基金會捐贈的台大癌醫中心醫院全院皆導入美爾敦產品，也讓華碩及鴻海在醫療領域成為夥伴。

醫揚表示，將結合兩家公司優異的軟硬體優勢，預計於 2018 年起全力搶攻全球智慧醫療市場，樂觀看好業績可望高速成長。

醫揚指出，美爾敦一直專注智慧醫療產業，不僅擁有自主且完整研發團隊，同時也延攬擁有臨床專業背景人員，開發出全方位解決方案詮釋了智慧醫療的資通訊應用，也為醫療產業締造新的科技趨勢。

醫揚表示，美爾敦運用物聯網與區塊鏈技術，打造醫病共同決策平台，將四散在醫院各地的零碎醫病資訊作高度整合，並鏈結醫療資訊系統 (HIS)、護理資訊系統 (NIS)，能即時、自動地串連上傳病人的生理訊息，大幅提升臨床作業流程效率，也顛覆傳統繁瑣的照護流程。

同時，醫揚表示，透過數據分析，美爾敦醫病共同決策平台能有效輔助醫生決策、做到預防治療。以其優異的軟韌體開發能力打造醫聯網 IoT 平台的美爾敦，結合醫揚尖端醫療級電腦製造能力，共同建立並啟動一個真正的智慧醫療生態圈。

目前包括台灣輔大醫院、永齡健康基金會捐贈的台大癌醫中心醫院已經全院導入，花蓮慈濟醫院、台中慈濟醫院也即將全院導入，另外美爾敦也與萬芳醫院進行專案場域合作。至於中國地區，包括武漢、天津、山東當地的三甲醫院也已導入應用。

醫揚表示，將把美爾敦的智慧病房解決方案導入歐美既有醫療通路，擴大歐美市場，同時也藉由美爾敦在中國的戰略夥伴快速拓展，創造雙贏的局面。