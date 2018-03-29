核二跳機恐影響夏季供電 沈榮津：備載容量確實較低

核二廠廠 2 號再運轉併聯發電發生跳機，引來各界關注，經濟部長沈榮津今 (29) 日指出，原廠技師今晚會到，台電也成立專案小組將跟技師討論一起查明真相，針對是否有人為疏失，或是會有懲處要等調查結果出來，至於夏天供電問題，他坦言，目前來說備載容量確實較低。

核二廠 2 號機 3 月 27 日中午 12 時 55 分併聯發電，且依計畫時程，晚間進行主汽機超速跳脫測試，隔日上午 7 時 26 分完成發電機第二次併聯，為調控送往汽機的蒸汽量，進行「蒸汽旁通壓力控制系統」靈敏度的動態調校後，在下午約 1 時 25 分左右，因蒸汽量變化影響反應爐壓力，導致反應爐自動產生保護動作停機，台電指出，停機後經確認所有設備均在正常安全狀態。

台電表示，已成立專案小組進行肇因研判及排除，目前已要求國外原廠技師抵台討論，預計最快本月 30 日可向原能會提出綜合檢討報告；台電強調，目前機組安全停機，所有設備都在正常的狀態下，未來經原能會核准後才會再起動。

沈榮津今日前往立法院經委會報告前指出，跳機的發生是在做併聯測試動作時按照系統保護的動作進行，依照大家期待核能安全，尊重保護系統在動作後停機，是按規定來做停機動作。



至於是否有人為疏失? 他則表示，原廠技師今晚會到，將查明真相，另外，台電也在分析，最重要是跟原廠技師討論，同時台電已成立案小組，整個來探討這件事、分析原因。

針對夏季供電問題，是否會有缺電危機，沈榮津表示，問題真相要先找出來，再做專業判定，核二廠 2 號機有 98.5 萬瓩裝置容量，對系統調度彈性是有幫助的；他坦言，目前來說的話備載容量比較低，現在努力在 4 月新建機組能不能提早併聯。

有關是否有人員懲處一事，沈榮津指出，由於核能安全是國人關心議題，因此呼籲同仁在再運轉之前一定做好系統再確認，主要是叮嚀，現在要看調查結果出來，再來決定。

根據台電的電力供需預測顯示，不包括核二廠 2 號機的話，4 月將落入「供電警戒」橘燈，5 月才可望因歲修機組加入轉成「供電吃緊」的黃燈，外界擔心，因核二廠 2 號機未來要再經原能會核准才能再起動，夏天供電變數仍在。