恆指掉頭向下 失守三萬點關

外圍股市暫時喘定，帶動港股今早高開131點，其後掉頭向下，恆生指數失守3萬點，最新報29928點，跌93點；國企指數最新報11932點，跌68點。
股王騰訊控股(00700-HK)再遭到管理層減持，對股價帶來壓力，最新報408.8元，跌0.8%，其他科技股方面，眾安在線(06060-HK)失守招股價，最新報59.35元，跌2.1%，閱文集團(00772-HK)最新報71.55元，升0.6%，易鑫集團(02858-HK)最新報4.53元，跌1.5%。
內銀股方面，會在今日收市後公布2017年全年業績的交通銀行(601328-CN)(03328-HK)及中國銀行(601988-CN)(03988-HK)，兩者H股今早表現，交行H股最新報6.13元，跌0.2%，中行H股最新報4.23元，升0.2%，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.04元，無升跌。
內險股方面，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報21.55元，跌1.1%，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報35.35元，無升跌，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報78.95元，跌1.5%。
金融股方面，匯豐控股(00005-HK)最新報74.05元，身0.1%，友邦(01299-HK)最新報65.55元，升0.4%，香港交易所(00388-HK)最新報254.4元，跌0.3%。
更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)