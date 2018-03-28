【港股解碼】建行(00939-HK)：老銀行也可以顛覆互聯網金融企業！

互聯網金融會將傳統銀行顛覆過來？$中國建設銀行(00939)$董事長田國立認爲，傳統銀行也會將互聯網金融顛覆起來！

田國立于3月28日業績記者會上表示，建行也成立了自己的計算器公司，聘用了3000名研究人員，配上現代金融科技的設計，建立相關基礎與機制，老銀行在金融科技發展上一樣也充滿信心；尤其是傳統銀行擁有龐大的客戶群，計算器能力更強，加上網絡廣闊優勢，老銀行也可以將互聯網金融公司顛覆起來。

建行亦推出不少創新金融産品，例如運用互聯網和大數據技術，發展線上全流程自助貸款，「快貸」電子渠道個人自助貸款業務，2017年新增貸款達1274.64億元(人民幣.下同)。又例如推出智能客服「小微」服務，在微信、短信及網絡渠道部署，對客戶問題進行自動解答。手機銀行交易額增長87.3%至57.3萬億元，個人網上銀行交易額則跌10.1%至36.4萬億元；企業網上銀行交易額增加26.8%至272.4萬億元。

建設銀行又介紹了未來發展藍海。建行副行長龐秀生介紹，建行積極參與建設住宅租賃市場平台，組織起各參與方；平台上線兩個多月，至今已簽約300多個大中型城市，200多個城市租賃市場平台已上線，反之互聯網公司只分到2、3個城市。建行參與建立住宅租賃市場的規則與標准，至3月20日已有12萬套出租房上線，成功交易達2.6萬套。估計每月達1萬套租賃房屋到平台尋找服務。打造了「要租房 到建行」品牌。其他地方如美國、德國，住房租賃市場占比分別高達40%和70%，他認爲中國租賃市場前景將會很廣闊。

融資需求方面，龐秀生表示，建行對資本需求壓力仍大，于2019年末前建行還可以發行960億元的債券；股票融資方案也有研究，但要顧及投資者股權攤薄有限及爲對方所接受。至于建行不良貸款率走勢，料會穩中下降。至于建行債轉股業務，至今涉及債轉股規模6000億元，當中16家企業的1000億元已到位，協助暫時困難的企業渡過難關。

文：周燕芬

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