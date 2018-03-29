美股盤中─亞馬遜與蘋果下跌 Nasdaq連二天走低 隨後反彈上揚

在亞馬遜與蘋果股價下跌的拖累下，Nasdaq 指數連續第二天下跌，但中場則反彈上揚。

亞馬遜與蘋果股價分別下跌 5.7% 與 1%，拖累了 Nasdaq 指數，但隨後收復了跌幅。週二，Nasdaq 大跌近 3%。

道瓊中場上漲逾 200 點，稍早則一度下跌逾 100 點。

台北時間 00:15

道瓊工業平均指數上漲 137.09 點或 0.57% 至 23994.80。

Nasdaq 指數上漲 2.61 點或 0.03% 至 7011.31。

S&P 500 指數上漲 9.19 點或 0.36% 至 2621.81。

Axios 媒體報導，川普總統對亞馬遜公司很有意見。該報導並說川普要追究該公司。亞馬遜股價因而下跌。

蘋果股價亦下跌。高盛預估今年第一季與第二季，iPhone 銷量將下降，並調降其股價目標，由 161 美元調降至 159 美元。

分析師說，科技股主導今日的消息面，投資人退出科技股，轉進股價較公平及低估的類股。

週二，科技股下跌 3.5%，創 2 月 8 日以來最大單日跌幅。科技股下跌並拖累了股市大盤，主要指數下跌逾 1%。

臉書股價受到壓力，使得科技股賣壓加重。上週報導指出，Cambridge 公司在未獲得使用者同意下，擅自取得了臉書 5000 萬筆個資。CNN 週二報導執行長祖伯克將於國會進行聽證會。

投資人資金轉向避險資產，如債券，10 年期債券殖利率跌破 2.8%。週三，該殖利率下降至七週低點。

同時，全球投資人密切注意貿易戰問題，擔憂中美一旦發生貿易戰，對經濟有何衝擊。川普簽署了一份行政備忘錄，將對 600 億美元的中國進口商品課徵關稅，中國則可能報復。

經濟數據方面，美國第四季 GDP 上修至成長 2.9%。