憂科技業監管趨嚴、貿易戰疑慮未除 美股指數期貨漲跌互見

臉書 (Facebook) 陷個資外洩風暴，隱私權問題備受關注，市場擔心，政府將加強對科技業的監管力道；此外，為反制美國，中國依照對等報復原則，擬定對美產品加稅清單，不久之後就會公布，貿易戰疑慮，再度升溫；週三 (28 日) 美股盤前交易中，指數期貨漲跌互見。

台北時間週三晚間 6 點 58 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指上漲 0.10%，標普 500 期指上漲 0.08%，那斯達克期指下跌 0.26%。

臉書陷個資外洩風暴，隱私權問題備受關注，市場擔心，政府將加強監管力道；臉書股價週二下跌近 5.0%，本月重挫近 15%。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 日前出席中國發展論壇時表示，個資遭濫用，是非常可怕的事情，他贊成加強規範。

此外，根據彭博報導，美國政府有意限制中國對美國科技業的投資，可能為此動用國家緊急狀況專用法。

美國總統川普認定，中國侵犯了美國智慧財產權，打算藉由限制投資，對中國進行懲罰；目前美國財政部正在制訂法案，將具體列出禁止中國投資的科技業。

上述情形導致科技股賣壓湧現，週二美股收跌，道瓊工業指數收跌 1.43%，標普 500 指數收跌 1.73%，那斯達克指數收跌 2.93%。

另一方面，據中國媒體《環球時報》報導，中國依照對等報復原則，擬定對美產品加稅清單，不久之後，就會公布；預料這份清單，將讓美國付出慘痛代價。

週三歐股走跌，歐元區 Stoxx 50 指數下跌 0.81%，德國 DAX 指數下跌 0.95%，法國 CAC 40 指數下跌 0.98%，英國 FTSE 指數下跌 0.29%。

大宗商品方面，黃金期貨下跌 0.26%，至每盎司 1,338.50 美元；原油期貨價格下跌 0.90%，至每桶 64.66 美元。

美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 上揚 0.22%，至 89.16。