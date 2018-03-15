全國電2月業績寫7個月新高 3月涼夏家電早販開跑 營收估兩位數年增

全國電 (6281)2 月業績在農曆年前家電換購潮以及小米家電開賣搶購潮推動之下，以 16.3 億元創 7 個月新高，月增 15.75%，年增逾 59%。展望 3 月份，因涼夏家電早販活動開跑，業績持續有新動能挹注，預料將維持同比雙位數成長的態勢。全國電指出，今年農曆春節落在二月，年前家電換購潮，特別是大尺吋電視、大容量冰箱及大公升數的洗衣機及吸塵器、電子鍋、電磁爐等年節掃除及年菜料理相關家電都大增。



除此之外，2 月初開賣的小米家電，搶購熱潮延燒，也對 2 月份業績有所挹注。加上 2 月天氣濕冷，電暖器、除濕機、乾衣機、烘被機等家電熱賣，年前遊戲機新機銷售也有貢獻。



累計該公司前兩月營收 30.37 億元，年增率翻正，達 14.46%。全國電指出，天氣漸暖，3 月涼夏家電早販開跑，如空調、涼扇、果汁調理機等，都將有多品牌機型商品與優惠上市。



資料顯示，去年 3 月全國電營收僅 10.49 億元，落在全年低檔水位，主因是景氣不佳以及農曆年節效應結束，今年整體買氣上揚，估計首季營收上看 42 億元，同比兩位數攀升。



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