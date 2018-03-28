工研院攜手盟立發表新款智慧機上盒 獲富強鑫、台中精機採用

面對萬物皆聯網的未來趨勢，建構智慧製造產線，機台首先要具備網路連結能力。工研院與自動化設備大廠「盟立自動化」於今 (28) 日發表「射出成型機專用智慧機上盒」IM2 Box(Injection Moulding Information Model Box)，結合盟立專用控制器，已應用於富強鑫、台中精機設備上。工研院於今日結合台達電、研華、東台精機、盟立自動化等廠商，舉辦智慧製造聯網數據加值產業聯盟第一屆會員大會，首任會長工研院機械所所長胡竹生表示：「台灣傳統製造業正面臨一波巨大轉型，現行製造業的機台，可能採購於 10 年前，因此缺乏具通訊能力的控制器，如果全部汰換所費不貲。今天發表的兩款智慧機上盒(SMB)，讓廠商不用汰換全部設備，只要安裝機上盒後，就可以進行製程資料統計收集、遠端監控與操作、機台溝通分工等智慧化製造程序。聯盟過去一年以來，直接深入了解產業的缺口，率先與盟立攜手打造 IM2 Box，並同時研發出泛用型 PI Box，協助第一線業者站穩智造化腳步，落實聯網加值的目標。」



因應國際客戶需求，自動化設備大廠盟立自動化，與工研院機械所合作並技術授權，開發射出成型機專用智慧機上盒 IM2 Box，符合國際橡塑膠機連線標準。盟立自動化協理林財興表示：「服務型經濟的來臨，迫使傳統製造業進入自動化、客制化、智慧化的時代，而 IM2 Box 的推出，將是打開橡塑機械智慧製造可視化的第一步，也是進入歐洲市場大門的金鑰，其國際化、標準化與安全化的溝通方式，除可提升生產效率與品質外，未來配合大數據分析，更可創造新的營利模式並增加產業附加價值。」



而針對一般業者，工研院也發表「工業用一泛用型智慧機上盒」PI Box(Production information box)，安裝簡易，可讓機台設備上的感測器資訊快速聯網，業者可隨時掌握稼動率等製程數據，協助中小企業成功邁向智慧製造第一步。



胡竹生指出，日前機械所也應用 SMB 於新北市「智慧製造服務團」廠商中，以提高新北市中小企業跨越智慧機械門檻，讓企業能優化生產排程、解決勞力短缺，並滿足快速、少量、多樣的生產型態。未來將努力朝工業局協助國內業者安裝 1,000 台以上設備聯網的目標邁進。



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