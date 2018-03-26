工研院與默克簽署MOU 培育高階生技製藥人才

工研院與國際大廠默克集團 (Merck) 今 (26) 日簽署合作意向書，宣布 5 月將在工研院創新園區設立「台灣 - 默克生技製藥產程研發暨培訓合作計畫」，雙方期許未來將以工研院生醫專業研發實力，結合默克關鍵技術與前瞻製程，培養國內高階生技製藥人才。

工研院生醫所所長林啟萬表示，雙方這次的合作將分為兩大階段，其中「台灣 - 默克生技製藥產程研發暨培訓合作計畫」只是雙方合作起點，除了引入國際先進生產純化技術與高效率大型量產流程，同時導入國際歐美法規要求所需之確效與驗證作法，結合實作訓練，從基礎、理論到 non-GMP 實機真正操作，以強化我國生技醫藥產業所需之生產關鍵技術能力。

此外，引進默克在抗體 - 藥物共軛複合體 (antibody-drug conjugates，ADC) 相關生產製造與預配方技術 know-how，希望帶動我國精準醫療新藥開發能力，搶攻前瞻醫藥國際市場，並創造更高的生技產值。

默克集團全球生命科學事業體總裁 Udit Batra 表示，默克致力於與全球科學界聯手，為技術瓶頸找出突破的解決方案，並透過創新幫助整體生技產業的提升，這次與工研院的合作，將能確保客戶在藥物開發的過程中擁有必要的技術能力，以加速為人類健康創造福祉的最終目標。

默克集團台灣區董事長謝志宏指出，自 1989 年默克正式進入台灣以來，對引進新科技如面板與半導體技術與在地研發能量的投資一直不遺餘力，隨著「台灣生技製藥產程研發暨培訓合作計畫」的成立，默克將藉助其自身在生技製藥製程領域的專業經驗及知識，協助工研院培訓生技製藥人才。