【華冠投顧】林驛銘:台股ㄧ日大漲一日大跌，多空雙巴盤!

前天美股強彈昨日大跌，台股昨日大漲今日大跌，加權指數最後下跌 121 點，10865 作收，成交量 1146 億元，價跌量縮格局。

美股在中美貿易大戰可望舒緩下，前天強勁反彈後昨日開高震盪走低大跌，聯帶影響台股表現，跟著一日大漲又一日大跌，行情出現大震盪，讓做錯方向的多空雙巴。其實台股近日相較於歐美日韓香港大陸等股市來說，算是抗跌，跌幅都較少，原因是剛好碰到台股將進入開股東會旺季，融券必須要強制回補，提供了大盤的支撐力道，另外主力三月底前第一季績效將結算做最後努力。研判盤勢持續上演多空雙巴盤! 盤面個股焦點: 台積電 (2330) 報紙釋出利多消息，股價卻開低走低失守 250 元大關，鴻海 (2317) 也回測 90 元，股王大立光 (3008) 更跌破 3400 元前波低點，最低跌到 3315 元，創 2016 年 7 月中以來新低，電子股指數重挫 1.51%，金融股跌 0.73%，傳產股跌 0.52%，OTC 指數跌 0.55%! 盤面僅靠生技等個股點火，包括新上櫃的益得 (6461) 大漲 17.96%，麗豐 KY(4137)，保瑞 (6472)，百妍(3205)，佐登 KY(4190)，達爾膚(6523) 等逆勢大漲攻漲停，其它強勢股包括智冠 (5478)，佑華(8024)，海悅(2348)，保銳(8093)，捷波(6161) 等也強攻漲停! 弱勢股包括: 太陽能益通 (3452)，電動車貿聯 KY(3665) 與康普 (4739)，記憶體旺宏(2337) 與南亞科 (2408)，LED 晶電(2448)，挖礦股撼訊(6150) 等跌幅逾 4%。

選股方向: 上市櫃公司財報表現亮麗以及公司股利政策利多個股，較明顯會有空間表現。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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