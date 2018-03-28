1929、1987、日股泡沫破滅：美股2018和史上三大崩盤驚人相似

摘要：加速上漲 - 第一次下跌 - 反彈 - 再度下跌的規律，差不多的降幅和間隔時間，都讓今天的美股，和 1929 年大蕭條、1987 年美股暴跌，以及 1990 年日本股市的泡沫破滅，有著高度相似性。

從歷史經驗來看，美股最近的兩輪大跌，似乎有可能是市場崩潰的前奏。

財經部落格 Acting Man 網站 Dimitri Speck 撰文警告，美股正處在最危險的時期，現在的狀況和歷史上的三大崩盤非常相似。

他分析了 1929 年大蕭條和 1987 年美股的兩次大跌，以及 1990 年日本股市的崩盤，發現這三次典型的大跌中，都出現了以下關鍵特徵：

沿着一根明顯的趨勢線的爬升；

在周期尾期加速攀高；

對趨勢線的測試；

反彈；

打破趨勢線。

而在趨勢線被打破後，「瀑布式下跌」出現在 1929、1987 的美股和 1990 的日股中。回顧一下這三次大跌前後的走勢：

我們再來看一下 2016 年以來的標普 500。這種狀況非常相似——價格沿趨勢線穩步爬升，然後加速攀至頂峰，第一次測試趨勢線未果，反彈出現，然後在第二次測試中徹底潰堤。

Dimitri Speck 統計發現，過去的三次大跌，加上 2018 年的美股，從股價頂點到向下突破趨勢線，時長大約都在 50 天左右。這一輪的高點在 1 月 26 日，而到上周五跌破趨勢線，一共是 56 個交易日。

所以，如果我們把這四次的市場走勢放在一起，加速上漲 - 第一次下跌 - 反彈 - 再次下跌的趨勢，可以得到較好的重疊。

除去橫向的時間相似性之外，1929、1987 和 1990 年三次大跌縱向的降幅，也十分相像。

不過，大跌之後的市場走勢，卻出現了一些分化。1929 年的大蕭條和 1990 年日本的泡沫破滅時期，股市都一瀉千里，陷入了漫長的熊市，日本用了十多年才慢慢開始橫盤調整；但 1987 美股那一次，儘管出現了單日暴跌 22.61% 的驚人幅度，但市場的記憶卻非常短暫，很快就重回溫和上漲。

『新聞來源／華爾街見聞』