1929、1987、日股泡沫破滅：美股2018和史上三大崩盤驚人相似

摘要：加速上漲 - 第一次下跌 - 反彈 - 再度下跌的規律，差不多的降幅和間隔時間，都讓今天的美股，和 1929 年大蕭條、1987 年美股暴跌，以及 1990 年日本股市的泡沫破滅，有著高度相似性。
從歷史經驗來看，美股最近的兩輪大跌，似乎有可能是市場崩潰的前奏。
財經部落格 Acting Man 網站 Dimitri Speck 撰文警告，美股正處在最危險的時期，現在的狀況和歷史上的三大崩盤非常相似。
他分析了 1929 年大蕭條和 1987 年美股的兩次大跌，以及 1990 年日本股市的崩盤，發現這三次典型的大跌中，都出現了以下關鍵特徵：
- 沿着一根明顯的趨勢線的爬升；
- 在周期尾期加速攀高；
- 對趨勢線的測試；
- 反彈；
- 打破趨勢線。
而在趨勢線被打破後，「瀑布式下跌」出現在 1929、1987 的美股和 1990 的日股中。回顧一下這三次大跌前後的走勢：
我們再來看一下 2016 年以來的標普 500。這種狀況非常相似——價格沿趨勢線穩步爬升，然後加速攀至頂峰，第一次測試趨勢線未果，反彈出現，然後在第二次測試中徹底潰堤。
Dimitri Speck 統計發現，過去的三次大跌，加上 2018 年的美股，從股價頂點到向下突破趨勢線，時長大約都在 50 天左右。這一輪的高點在 1 月 26 日，而到上周五跌破趨勢線，一共是 56 個交易日。
所以，如果我們把這四次的市場走勢放在一起，加速上漲 - 第一次下跌 - 反彈 - 再次下跌的趨勢，可以得到較好的重疊。
除去橫向的時間相似性之外，1929、1987 和 1990 年三次大跌縱向的降幅，也十分相像。
不過，大跌之後的市場走勢，卻出現了一些分化。1929 年的大蕭條和 1990 年日本的泡沫破滅時期，股市都一瀉千里，陷入了漫長的熊市，日本用了十多年才慢慢開始橫盤調整；但 1987 美股那一次，儘管出現了單日暴跌 22.61% 的驚人幅度，但市場的記憶卻非常短暫，很快就重回溫和上漲。
『新聞來源／華爾街見聞』