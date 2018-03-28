【港股解碼】復星國際(00656-HK)：青島啤酒是中國的也是世界的！

復星國際(00656)出資66億港元收購青島啤酒(00168-HK)17.99%的股份，交易已于2018年3月完成交割。復星管理層于3月28日業績發布會上表示，要將青島啤酒這個民族品牌，推向世界。

復星全球合夥人徐曉亮介紹，青啤擁有百年曆史，在全球也有良好美譽；在啤酒行業整合之際，青啤可望更有作爲。憑借複星衆多的快樂場景，將可給予青島賦能支持；並推進青啤的混合制改革。復星將全力支持民族品牌，「青啤是中國的，也是世界的。」郭廣昌並現場親自爲青啤做廣告，他將到亞特蘭蒂斯度假酒店，他稱將會「一邊開會，一邊享用青啤，享受美好生活。」

會上再被問及內地加強對海外投資的監管，複星全球合夥人龔平稱，複星海外投資不少是透過海外保險資本運作，進行投資配置，符合內地及當地監管法規。郭廣昌補充，複星的海外投資，于2017年已轉向集中印度和非洲國家，加上中國所覆蓋人口達40億人，市場龐大。

復星于時尚産業的投資，正由只占小股，轉爲控股參與。複星全球合夥人徐曉亮稱，2017年開始透過控股這些時尚企業，可以更好參與企業的市場品牌推廣，供應鏈等運作。

另外，複星全球合夥人王燦介紹，2018年1月1日起，集團將采用新入賬准則，將金融公允值列入損溢表中，將金融資産增值部份，當年反映到盈利上。至于會否因而調整派息，他表示最終視乎集團業務發展，現金頭寸，未來投資計劃等多方考慮。



作者：周燕芬

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