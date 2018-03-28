中糧肉食(01610-HK)去年溢利同比減少52.6%至4.52億元

中糧肉食(01610-HK)公布，截至2017年12月31日止年度，集團持續經營業務的收益約69.61億元人民币(下同)，同比增長5.2%；在生物資産公允價值調整前，集團淨利潤為4.97億元，同比下降44.2%；公司擁有人應占年内溢利約4.52億元，同比減少52.6%；每股基本盈利币11.57分，不派息。

公告稱，收入增長主要受益于品牌業務渠道開拓頗見成效，整體銷售規模迅速增長；同時，養殖業務生豬出欄量同比增長30.0%，共同抵消報告期商品大豬價格同比下滑的影響。

2017年，公司實現持續業務年内溢利(生物資産公允價值調整前)4.97億元，同比減少3.95億元，主要由于：(1)生豬養殖業務利潤同比下降4.56億元，其中豬價同比下降20%造成7.01億元的負向影響，但出欄量同比增長30%、養殖成本持續下降，大幅抵消了豬價下降的不利影響；(2)生鮮豬肉分部業績創曆史新高，同比上升7800萬元，分部銷量同比增長20%(品牌生鮮豬肉銷量大幅增長65%)，規模和盈利雙增長。

2017年，生鮮豬肉銷量同比增長20%，其中品牌生鮮豬肉銷量大幅增長65%，帶動品牌生鮮豬肉收入占比同比提高6個百分點；品牌終端數量增至1629個，同比增23%；分部業績達9000萬元，同比大幅增長633%；在品牌業務的拉動下，分部毛利率同比上升3.6個百分點。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)