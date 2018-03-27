網友刪帳戶發現 Android版fb非法蒐集用戶通話及簡訊紀錄

facebook(FB-US) 洩露 5000 萬用戶數據給「劍橋分析」的醜聞風暴續延燒，當 fb 周日在英美九份報章刊登廣告道歉之際，又有用戶在 Android 裝置刪除帳戶期間發現 fb 取得用戶的通訊錄、短訊及通話紀錄，質疑 fb 非法蒐集用戶數據。fb 解釋數據僅為方便用戶尋找朋友，用戶可中止權限。

此外，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 昨證實已對 fb 處理用戶私隱的做法展開調查，fb 股價應聲下挫超過 6%。

facebook 股價

香港《明報》綜合外媒報導，fb 被揭在用戶不知情下將大批數據外泄給 2016 年協助川普競選的「劍橋分析」後，fb 如何處理用戶資料成為焦點。美國傳媒上周已稱，FTC 正調查 fb 有否違反 2011 年跟當局就私隱問題達成的共識。

FTC 昨 (26) 日發表聲明稱，非常認真看待有關 fb 的報導，並證實已展開「非公開調查」(non-public investigation)。據《華盛頓郵報》此前報導，違反協議可能會逐項罰款 4 萬美元，最終可能高達百萬計美元。

fb 總裁佐克伯 (Mark Zuckerberg) 上周才道歉，但不少網民加入刪除 fb 行列。當刪除 fb 帳戶時，fb 會提供備份資料的建議選項，有用戶因此發現 fb 取得用戶資料的類型相當多。

紐西蘭網民麥凱 (Dylan McKay) 上周三 (21 日) 在 Twitter 貼文稱，他下載的 fb 備份資料發現了 2016 年 10 月至 2017 年 7 月的資料，包括所有手機通話記錄，列出何時通話和通話長短，和所有收發短訊的元數據(metadata)。有其他用戶亦表示 fb 取得了裝置的通訊錄內每個電話號碼、出席每一個活動的紀錄和所有朋友的生日日期。

fb 於周日 (25 日) 在其網誌發聲明，澄清資料用作改善推薦好友的功能，和區分聯絡人屬商業聯繫或私交。fb 指使用 Messenger 和 Facebook Lite 的用戶登入帳戶一刻就會被問及是否選擇讓 fb 取得通訊錄、通話和短訊紀錄，用戶可隨時中止權限，fb 亦會即時刪除資料；fb 強調不會將資料出售予第三方，亦不會蒐集這些通話和短訊的具體內容。

科技網站 The Verge 指出，暫未在 iOS 裝置發現類似情况，因為蘋果公司 (AAPL-US) 禁止大部分應用程式，包括 fb 程式取得通話和短訊紀錄。