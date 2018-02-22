傳伊藤忠買台北101將股權脫手給中資 財政部急澄清

經濟部核准日商伊藤忠取代頂新魏家，以新台幣 193 億元收購頂新持有台北 101 的 37.2% 股權，成為台北 101 最大股東，不過有媒體報導，伊藤忠脫手頂新股權給中資，對此，財政部發布聲明澄清表示，伊藤忠用來購買台北 101 的資金，並無中資之虞。

有外媒報導，伊藤忠同意出售所有頂新股權，以約新台幣 127 億元轉賣給中國食品巨頭中信集團，對此，財政部發布聲明表示，依據伊藤忠提供投審會審查資料，其購買的台北 101 股權，成交金額 6.65 億美金，其中約 25% 資金是來自投資人的自有資金，其餘 75% 則來自向日本各大銀行的融資貸款，伊藤忠並附上各家銀行所出具的證明函供審查。

財政部表示，根據此份審查資料，伊藤忠用來購買台北 101 的資金並無中資之虞，至於伊藤忠出售其持有的頂新股權予大陸中信集團，其處分標的並非台北 101 股權，與本案無關。

根據伊藤忠發言人說明，伊藤忠之所以會入股台北 101，主要是期待投資 101 可獲得穩定的股息紅利分派，此外，以伊藤忠商事過去經驗來看，還可以發揮經營不動産事業所積累的經驗，進行適當的營運監理。

財政部進一步指出，台北 101 是臺灣的地標，財政部為公股股權管理機關，將在確保台北 101 公司穩健經營，維護台北 101 地標的地位前提下，與伊藤忠密切合作，以達共創雙贏目標。