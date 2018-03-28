美利達去年獲利銳減58%，擬配息2元，近10年新低，今年有望回溫

【財訊快報／陳浩寧報導】美利達 (9914) 去年稅前淨利 7.98 億元，年減 58.31%，EPS 2.67 元，經董事會通過，擬每股配息 2 元，創近十年新低，以今日盤中股價 131.50 元計算，殖利率 1.52%。美利達表示，去年受共享單車影響，在中國傳統自行車市場，景氣持續低迷、銷售規模再縮減，而歐、美兩大市場之高級電動車銷售則呈現量增價揚。去年集團銷售台數年減逾 22%，銷售金額則較去年小幅衰退 2%；但獲利情況受國際貨幣匯率大幅波動、本業毛利率明顯低減，且業外長期投資收益減損，以及匯兌損失等多重因素影響，致獲利有較大幅度衰退，EPS2.67 元為自 2004 年以來新低紀錄。



美利達解釋，去年度財報認列長期股權投資損失，主要原因是業外轉投資的 SBC 公司於第四季因美國稅改認列一次性特殊所得稅費用造成由盈轉虧，致使業外認列巨額投資損失，對 EPS 影響約新台幣 1.8 元；但未來美國較低的企業所得稅率，將有利於 SBC 公司在該地區的長期業務運營。



展望今年度，美利達指出，在歐、美兩大高級自行車市場之景氣穩定復甦，且電動車需求強勁，台灣廠今年 1-2 月累計出口量、值與去年同期比，分別成長 1.6% 及 33.9%，其中，電動車出口台數年成長逾 70%，因此看好今年營運可望跨越近兩年業績的低基期，再創榮景。











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