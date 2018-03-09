〈蘋果新供應鏈出爐〉華通續啃蘋果 今年可望逐季成長

蘋果昨日公布 200 大供應鏈榜單，華通 (2313-TW) 供應 PCB 產品，依然名列其中，華通首季營收將優於去年，而第 2 季營收在蘋果新 MAC 的 PCB 訂單，加上中國品牌手機廠需求挹注下，可望再向上攀高，今年全年營收將逐季成長。

華通甫公布去年營收及獲利同創新高，今 (9) 日早盤股價最高 32.8 元，也站上 5 日線。

華通去年第 4 季受惠供貨蘋果 iPhone X 類載板帶動，營收創新高，全年稅後純益也亮眼，達 35.77 億元，年增 1.2 倍，每股純益 3 元；該公司董事會日針對去年盈餘，每股擬配現金股利 1.2 元，較上一年配發的 0.6 元也增加 1 倍。

華通 2017 年營收為 539.64 億元，創新高，年增 18.56%，稅後純益為 35.77 億元，年增 1.2 倍，每股純益為 1.05 元。而華通去年第 4 季營收 169.46 億元創新高，季增 13.43%，年增 19.21%，單季稅後純益 12.51 億元，季減 10.24%，年增 44.15%。

華通累計前 2 月營收 76.54 億元，年增 1.41%，法人預期，華通首季營收將優於去年同期的 112.15 億元，且第 2 季營收在蘋果新 MAC 的 PCB 訂單及中國品牌手機廠訂單的挹注下，再向上攀高，2018 年營收將呈現逐季成長的態勢。

至於華通今年首季營運產品重點在 HDI(高密度連結板) 及軟硬結合板，應用產品別也以筆電、手機及平板電腦為主，3 月中、下旬將有第一波對中國品牌手機 PCB 的交貨。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：華通元大 77 購 01(066576-TW)、華通凱基 78 購 02(074487-TW)、華通元大 77 購 03(073248-TW)。