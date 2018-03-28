【港股解碼】核心利潤405億顯轉型成效“新恒大”將構新藍圖

中國恒大（03333-HK）近一年來一騎絕塵，其股價從6、7港元/股一路向上沖，於2017年10月底突破30港元/股大關，此後持續高位徘徊，成為港股市場內房股中的一支“明星股”。

中國恒大股價走勢

事實上，拋開股價，僅從業績層面來看，中國恒大也是一支絕對的“績優股”，利潤增長快、市場知名度高、規模優勢明顯、回報率長期穩定向上……

業績大增+利潤翻倍：恒大踏上“新起點”

2017年，受益於宏觀經濟向好，集團正確的戰略部署，及不斷提升的產品附加值能力、舉措等因素，中國恒大再創佳績，主要財務指標全面正向增長。具體來看，2017年錄得營業額3110.2億元（人民幣，下同），較2016年增長47.1%；毛利為1122.6億元，較2016年增長88.9%；毛利率為36.1%，較2016年上升8個百分點；核心業務利潤405.1億元、淨利潤370.5億元，分別較2016年增長94.7%及110.3%，淨利潤率為11.9%，較2016年上升3.6個百分點。

縱向來看，中國恒大收穫上市以來最好業績，無論營收還是淨利潤都處在巔峰時刻。

值得注意的是，恒大此番業績的大幅上漲並非依賴舉債擴張。2017年，在樓市融資收緊及行業本身高負債率屬性等不利環境中，恒大積極應變，推行從“規模型”向 “規模+效益型”轉變的發展模式，從高負債、高杠杆、高周轉、低成本的“三高一低”向低負債、低杠杆、低成本、高周轉的“三低一高”轉變的經營模式，通過內部驅動，使其淨負債率大幅下降近六成，資產負債率也降至71.1%。特別是徹底還清了會攤薄股東利潤的永續債，體現高質量增長，並進一步夯實房地產產業基礎。

高業績自然也帶來不錯的股東回報。2017年恒大股東應分配利潤同比大幅提升378.8%。從淨資產收益率（ROE）來看，恒大基本都穩定在20%以上，聯繫資產負債率下降因素，說明公司的強獲利能力，及高運營效率，並不是建立在高負債基礎上的。即便未來市場有大的波動或銀行收緊銀根，公司在財務層面所受影響也較小，投資收益穩定、風險低。

戰略轉型+多元發展，許家印描繪“新藍圖”

2018年恒大將啟動新戰略，全力打造“新恒大”。

從宏觀來看，2018年中國經濟發展已進入新時代，由高速增長轉向高質量增長。房地產政策方面，政府將繼續實施分類調控，促進房地產市場平穩健康發展，堅持住房的居住屬性而非投機目的，保持房地產市場的連續性和穩定性，防範化解市場風險。

2018年，恒大將順應經濟新常態及房地產政策調控，堅定推行“規模+效益”的發展模式和“三低一高”的經營模式。若按早前恒大提出的2018年5500億目標計，其僅用了兩個月的時間就已完成了年度目標的20%。預期恒大2018年的合約銷售可同比增長逾20%，至超過6000億元人民幣。

基於這兩大模式，恒大還將實施一系列加強管理、降低成本、提高效益的管理優化手段。首先要從拿地開始，做好規劃、設計、招投標、材料供應、工程管理、行銷和物業管理等房地產開發全環節的管理提升，在確保產品精品化的同時，向開發建設的每一個環節要效益。

其次，進一步優化資本結構。通過謹慎購買土地、大力增加銷售、控制支出及費用、加速周轉及推行行之有效的管理制度，降低淨負債率。

另外，在堅持深入推進業務的同時，著力提升軟實力，通過各產業制度建設、內部考核機制建設，確保企業整體高效運轉。

總體來看，受益於平穩健康發展的市場，及恒大內部正確的戰略模式指引，伴隨著旗下多元化產業“羽翼漸豐”，一個以民生地產為基礎，文化旅遊、健康養生為兩翼，高科技產業為龍頭的產業格局已基本形成，“新恒大”蓄勢待發。

許家印對恒大的未來有著更深遠的“新藍圖”規劃。據介紹，到2020年底，恒大總資產將達3萬億、年銷售規模8000億、年利稅1500億且負債率下降到同行中低水準，成為世界百強企業。

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