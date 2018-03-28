太陽能三合一 新日光董座：電池模組打通上、下游任督二脈

新日光 (3576)、昇陽光電(3561)、昱晶(3514) 三家公司於今 (28) 日同步召開臨時股東會，通過三合一成立聯合再生能源公司議案，新日光董事長洪傳獻重申，三合一不是電池大聯盟，而是擴大下游模組、電廠建制，透過營運模式的改變，擺脫電池代工命運，建立贏的模式，三合一之後，模組產能初步為 1.2GW，透過美國海外設廠，或是 OEM 方式，2-3 年內把模組拉升到 3G，5 年則為達到 5G，與太陽能電池 5-6G 產能作搭配。洪傳獻強調，三合一並非電池大聯盟，產能整合後，電池、模組以及系統三者必須上游少、下游多「正金字塔」分布，現今正是三合一發展模組是好的時間點，主要自動化生產，設備相對便宜，只能產能達到一定規模，就是有成本優勢，模組是打通上游電池、下游系統的任督二脈。



然而，不只是三合一聯合再生能源，茂迪 (6244) 攜手碩禾 (3691)、元晶(6443) 都卡位國內模組市場，大舉增加產能，新日光強調，太陽能電池模組生產具有「易學難精」的特性，其擁有學習曲線經驗值的累積，國內市占率突破 3 成，尤其三合一之後，模組事業發展是以立足台灣、放眼世界為目標。



新日光擁有 260MW、昇陽光電 180MW，以及增加 250MW、越南 400MW，合計產能已達 1.2GW，為了擴大模組出海口，透過美國海外設廠，或是 OEM 方式，2-3 年內把太陽能電池模組拉升到 3G，5 年目標為 5G。







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