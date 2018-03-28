聯想積極分拆上市 力拚3年達陣

聯想控股週二（27 日）舉行 2017 年業績發布會，聯想控股總裁朱立南在會上表示，正積極準備旗下資產分拆上市計畫，H 股和 A 股都有，希望藉此提高公司現金流，更希望成為首批全流通試點企業。

聯想控股 2015 年 6 月底在港掛牌，根據港交所規定，集團上市滿 3 年後，始得分拆業務上市，因此除了旗下拉卡拉支付在今年 3 月申請深交所創業板上市外，集團有意將正奇金融以 H 股上市、水果業務鑫榮懋、東航物流則在 A 股上市。

朱立南表示，從去年開始聯想控股已在規劃旗下業務分拆上市，目前正準備中，「下一個 3 年我們準備做這個事情，分拆獲得價值增量，提高流動性水準和現金流。」

被問及聯想控股是否會回Ａ股上市，朱立南表示，A 股不太支業務分拆，但非常支持旗下的企業採用 CDR（中國存託憑證）等方式在 A 股上市。

另外，香港信報報導，聯想控股去年修訂公司章程，被指是為 H 股全流通試點鋪路，朱立南坦承，希望成為首批全流通試點企業，申請已在監管機構審核中，將適時公布進展。

聯想控股 2017 年財報指出，受到金融服務、創新消費與服務、農業與食品三大戰略項目的營收貢獻，淨利潤達人民幣 50.48 億元（約新台幣 238.6 億元），年增 4%。上市三年來，聯想控股實現業績連續正向成長。