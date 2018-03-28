南非預計將進行降息 南非幣投資者卻急於出場？

《彭博社》報導，經濟學家預計，週三南非央行將進行降息，而聯準會則是在上週再度升息，導致南非幣與美元間的風險逆轉降至 2008 年金融風暴以來低點，交易商急於出售南非幣，但南非債券需求仍呈現穩定。

風險逆轉持續降低

風險逆轉是外匯市場買權和賣權之間的波動率差，當風險逆轉向下，表明賣權需求大於買權需求，預期匯價將下滑。

南非央行的寬鬆政策和聯準會的緊縮政策，使雙方國債間殖利率利差縮小，南非國債在投資等級的新興市場債券中，與美債 10 年期殖利率利差最高，根據標準銀行的說法，這將有助於南非避免資本外流。

南非國債在投資等級的新興市場債券中，與美債 10 年期殖利率利差最高

Johannesburg 證券交易所數據顯示，今年流入南非債券的資金已達 165 億蘭特幣（14 億美元），為去年同期 72 億蘭特幣的兩倍之多。

標準銀行的固定收益分析師 Zaakirah Ismail 說：「只要我們的通膨溢價在通膨緊縮環境下仍足夠，並且南非央行控制利率，我們應該能夠承受任何外國國家銷售債券。」

截至 2026 年 12 月到期的南非 10 年期國債殖利率周三下跌 1 個基點至 7.9％，為自 2015 年 4 月以來的最低點。而蘭特幣下跌 0.1％至 11.6763 蘭特幣兌換 1 美元。

在通膨部份，2 月份南非的通膨率從 4.4％放緩至 4％，並且從去年 4 月以來，一直處於央行的 3％至 6％的目標範圍內。根據彭博社調查，16 位經濟學家中有 12 位認為，決策者將在周三降息 1 碼 6.5％。

南非債券逃過被穆迪投資降評為垃圾債等級的情況，經濟前景從負面被調高至穩定，同時保留在花旗的世界國債指數，這些跡象給投資者繼續持有南非國債的信心。