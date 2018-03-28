卡尼：比特幣不是貨幣 但可做為衝量「動物本能」的指標

在英國央行總裁卡尼 (Mark Carney) 眼中，比特幣不會成為一種貨幣。不過他認為比特幣有其他的用途－是用來衡量「動物本能 (animal spirits)」的良好指標。

動物本能是凱因斯所提出的經濟學概念，認為人類的經濟決策，並不是由基本理性與知識而決定，「只能被視為是動物本能使然」，來自人們「不由自主的行為衝動」。

據《彭博》報導，比特幣的價格走勢與標普 500 指數的預估本益比之間，有著顯著的相似性。這個用來衡量股票估值的指標，在去年 12 月與比特幣在同一天達到高峰，並在比特幣崩跌之後同樣走低。

Morgan Stanley 分析師也觀察到這一點。Michael Wilson 等人組成的團隊周一發布報告說：「雖然我們預計，這種相關性不會繼續如此緊密，但我們認為，如果缺少比特幣的劇烈波動，股票本益比也難見大幅的上升或下跌。」

Morgan Stanley 指出，比特幣一直都在引領方向，是一個有用的指標。上周比特幣在觸及 200 日均線之後反彈，而標普 500 周一開盤後，也見到同樣的情況。兩者的相關程度在去年年中轉為正值後，就開始增強。

兩者相關性日漸增加（圖表取自彭博）

需要注意的是，比特幣今年以來已經下修 40% 以上，周三價格保持在 8000 美元下方，而標普 500 估值指標，也來到近兩年的低點。

與此同時，亞特蘭大 Fed 分行總裁 Raphael Bostic 周二表示，他對比特幣的看法很簡單，就是「別碰」。比特幣目前完全不像貨幣，而且由於匿名性，「你其實是在和世界上的各種凶猛鯊魚一起游泳。」