聯準會高官明確釋放加密貨幣信號：不要碰

摘要：亞特蘭大聯儲主席 Bostic 說，「不要碰」加密貨幣，它們是投機性的市場，不是貨幣。評論稱，聯準會決策者總體對加密貨幣抱有懷疑，Bostic 的評論相比其他高官更直言不諱。

又一位聯準會高官對加密數位貨幣發出不信任的信號，這次表現得更直截了當。

美國時間 27 日本周二，亞特蘭大聯儲主席 Raphael Bostic 表示，「不要碰」加密貨幣，「它們是投機性的市場，它們不是貨幣。如果你手上的錢是自己真正需要的，就不要投入這些市場。」

彭博報導評論稱，聯準會決策者總體對加密貨幣抱有懷疑，而相比其他聯儲高官，Bostic 對加密貨幣的評論顯得更直言不諱。

去年 11 月出席 2017 金融穩定與金融科技大會時，負責金融監管的聯準會副主席 Randal Quarles 曾警告加密貨幣興起，稱隨著加密貨幣受到歡迎，它們可能威脅金融穩定。

Quarles 預計，一旦發展得太大，私人的去中心化貨幣可能對廣泛的金融系統產生「溢出效應。」他認為，加密貨幣的波動性大，而且沒有任何機構和實物資產支持，這就難以應對，一旦陷入緊急境地，不清楚會發生什麼情況。



去年 12 月，在以聯準會主席身份主持的最後一次新聞發布會上，葉倫表示，比特幣是一種高度投機性的資產。在支付系統中，比特幣的比重非常低。它並非穩定的儲值工具，沒有被視為法定貨幣。

對於聯準會考慮推出自己的數位貨幣，葉倫保持警惕，當時她說不是很快行動的時候，「這不是聯準會本階段鄭重考慮的事。我們對此在做研究。我認為益處有限，需求有限。」

今年 1 月，芝加哥聯儲主席 Charles Evans 說，比特幣「此刻不像貨幣」，投資者就像「在周圍都是鯊魚的環境裡游泳，因為全都是匿名的。」

在 Bostic 講話前一天，美國時間本周一數位貨幣集體下跌，比特幣曾跌破 8000 美元整數位心理關口，以太幣大跌 7%，瑞波幣大跌 6.61%，比特幣現金大跌 7%。萊特幣跌 9.5%。

Twitter 周一表示，將禁止 ICO 及加密貨幣的廣告。此前，Facebook 和谷歌已經宣布禁止加密貨幣廣告。

截至發文，Coinmarketcap 數據顯示，市值前十的數位貨幣最近 24 小時多數下跌，比特幣仍處 8000 美元下方，但這些數位貨幣的跌幅最大也沒有超過 4%，EOS 還漲了 8.5% 以上。

『新聞來源／華爾街見聞』